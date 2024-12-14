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Hüseyin Yücel: "Bıraksaydım kayyum gelirdi"

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel katıldığı porgrmada çarpıcı açıklamalarda bluundu. Yücel, “Önümüzde mali problemler vardı. Biz de istifa etseydik kulüp kayyuma kadar gidecekti“ dedi. Yücel, “Sezon başında Sergen Yalçın’ı istedim“ diye konuştu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Hüseyin Yücel: Bıraksaydım kayyum gelirdi

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    Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel TRT Spor'a konuştu. Yücel, "Sayın başkanın istifa kararı çok ani oldu. Biz de onunla görevi bıraksaydık yönetim denetleme kuruluna kalıyordu. Bir sürü mali problem vardı. Bizler de bıraksaydık Beşiktaş'a kayyum atamaya kadar gidebilirdi" dedi. Yücel,"Sezon başından beri Sergen Yalçın'ı istedim. Maccabi maçından sonra görüştük ama Samet Aybaba'nın istifası sonrası kaotik ortama gelmek istemedi" dedi. Yücel, "Seçilirsek 2-3 takviye yapacağız. Talisca'ya gitmeyeceğiz, kiralama yöntemiyle genç oyunculara gideceğiz. Bazı oyuncularla da yollarımızı ayıracağız" diye konuştu. Beşiktaş Başkanı,"Gönlümden geçen sağ kanada Mohamed Salah'ı getirmek ama bu benim hayalim tabii ki" ifadelerini kullandı.

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