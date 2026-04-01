Giresun'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Hasbi Dede'nin 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan lise öğrencisi Tuana Elif Torun'un (16) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Tuana'nın son anları ortaya çıktı! 38 metre savurup kaçtılar
ALKOLLÜ ÇIKTILAR
Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Torun'un cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verilirken, tutuklanan sürücünün alkollü olduğu, aracında ise alkollü içecekler bulunduğu belirlendi.
Kaza, 28 Mart'ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tuana Elif Torun'a çarptı. Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan Torun, yaralandı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Tuana Elif Torun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanıp gözaltına alınan sürücü Adem Haşbaş ise tutuklandı.
ORGANLARI BAĞIŞLANDI
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tuana Elif Torun'un önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, lise öğrencisi Tuana Elif Torun'un organlarını bağışlama kararı aldı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatla alınan Torun'un akciğeri Ankara'ya, kalp kapağı İstanbul'a, karaciğeri Erzurum'a, böbrekleri Ankara ve İstanbul'da nakil bekleyen hastalara gönderildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hayatını kaybeden Tuana Elif Torun için bugün Görele ilçesinde cenaze töreni düzenledi. Cenazeye çok sayıda kişi katılırken, acılı anne Nuray Torun, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tuana'nın cenazesi, Hasan Ağa Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Cillioğlu Aile Kabristanlığında toprağa verildi.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Görevden uzaklaştırılıp, 24 Nisan'da hakkında açılan davada 2'nci kez hakim karşına çıkması beklenen Hasbi Dede'nin eski eniştesine ait restoranda işçi olarak çalıştığı belirtilen sürücü Adem Hasbaş'ın, kaza saatinde alkollü olduğu, aracında ise alkollü içecekler bulunduğu ortaya çıktı.
KAZA KAMERADA
Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sahil yolunda hızla ilerleyen otomobilin, tali yoldan ana yola tek başına yürüyerek giden Tuana'ya çarptığı, ve çarpmanın etkisiyle Torun'un yaklaşık 40 metre savrulduğu, araçtaki 2 kişinin ise bölgeden koşarak kaçtığı anlar yer aldı.