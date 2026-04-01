Hayatını kaybeden Tuana Elif Torun için bugün Görele ilçesinde cenaze töreni düzenledi. Cenazeye çok sayıda kişi katılırken, acılı anne Nuray Torun, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tuana'nın cenazesi, Hasan Ağa Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Cillioğlu Aile Kabristanlığında toprağa verildi.

Anne Torun tabuta sarılarak ağladı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Görevden uzaklaştırılıp, 24 Nisan'da hakkında açılan davada 2'nci kez hakim karşına çıkması beklenen Hasbi Dede'nin eski eniştesine ait restoranda işçi olarak çalıştığı belirtilen sürücü Adem Hasbaş'ın, kaza saatinde alkollü olduğu, aracında ise alkollü içecekler bulunduğu ortaya çıktı.

KAZA KAMERADA

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sahil yolunda hızla ilerleyen otomobilin, tali yoldan ana yola tek başına yürüyerek giden Tuana'ya çarptığı, ve çarpmanın etkisiyle Torun'un yaklaşık 40 metre savrulduğu, araçtaki 2 kişinin ise bölgeden koşarak kaçtığı anlar yer aldı.