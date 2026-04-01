CANLI YAYIN
Geri

Tuana Torun son yolculuğuna uğurlandı | Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz mesajları sonrası geçirdiği trafik kazasında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Tuana Torun son yolculuğuna uğurlandı. Anne Torun cenazede tabuta sarılarak gözyaşlarına boğulurken kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin Torun'a çarparak 40 metre savrulmasına neden olduğu ve araçtaki 2 kişinin olay yerinden koşarak kaçtığı görüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Giresun'un Görele ilçesinde 28 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 16 yaşındaki lise öğrencisi Tuana Elif Torun beyin ölümü gerçekleşti ve organları bağışlandı.
  • Kazaya karışan sürücü Adem Hasbaş alkollü olduğu tespit edilerek tutuklandı ve aracında alkollü içecekler bulundu.
  • Güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin Tuana Elif Torun'a çarparak 40 metre savrulmasına neden olduğu ve araçtaki 2 kişinin olay yerinden koşarak kaçtığı görüldü.
  • Tuana Elif Torun, görevden uzaklaştırılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yargılandığı davanın mağduruydu.
  • Tuana Elif Torun'un cenazesi Görele'de düzenlenen törenle Cillioğlu Aile Kabristanlığında toprağa verildi.

Giresun'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Hasbi Dede'nin 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan lise öğrencisi Tuana Elif Torun'un (16) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Tuana'nın son anları ortaya çıktı! 38 metre savurup kaçtılar



ALKOLLÜ ÇIKTILAR

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Torun'un cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verilirken, tutuklanan sürücünün alkollü olduğu, aracında ise alkollü içecekler bulunduğu belirlendi.

Tuana Torun'un hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları İHA, DHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Kaza, 28 Mart'ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tuana Elif Torun'a çarptı. Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan Torun, yaralandı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Tuana Elif Torun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanıp gözaltına alınan sürücü Adem Haşbaş ise tutuklandı.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tuana Elif Torun'un önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, lise öğrencisi Tuana Elif Torun'un organlarını bağışlama kararı aldı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatla alınan Torun'un akciğeri Ankara'ya, kalp kapağı İstanbul'a, karaciğeri Erzurum'a, böbrekleri Ankara ve İstanbul'da nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Tuana Torun'un annesi gözyaşlarını tutamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Tuana Elif Torun için bugün Görele ilçesinde cenaze töreni düzenledi. Cenazeye çok sayıda kişi katılırken, acılı anne Nuray Torun, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tuana'nın cenazesi, Hasan Ağa Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Cillioğlu Aile Kabristanlığında toprağa verildi.

Anne Torun tabuta sarılarak ağladı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Görevden uzaklaştırılıp, 24 Nisan'da hakkında açılan davada 2'nci kez hakim karşına çıkması beklenen Hasbi Dede'nin eski eniştesine ait restoranda işçi olarak çalıştığı belirtilen sürücü Adem Hasbaş'ın, kaza saatinde alkollü olduğu, aracında ise alkollü içecekler bulunduğu ortaya çıktı.

KAZA KAMERADA

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sahil yolunda hızla ilerleyen otomobilin, tali yoldan ana yola tek başına yürüyerek giden Tuana'ya çarptığı, ve çarpmanın etkisiyle Torun'un yaklaşık 40 metre savrulduğu, araçtaki 2 kişinin ise bölgeden koşarak kaçtığı anlar yer aldı.

Firari FETÖ'cü Binbaşı Murat Kalaç yakalandı
SONRAKİ HABER

FETÖ'cü Kalaç paketlendi

 Erdoğan ve Kurtulmuş’tan Meclis’te Terörsüz Türkiye mesaisi
ÖNCEKİ HABER

Meclis’te Erdoğan ve Kurtulmuş zirvesi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler