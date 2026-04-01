2022 yılında Malatya'da yaşanan Zeki Ürkmez'in şüpheli ölümü, ailenin Müge Anlı'ya başvurmasıyla tekrar gündeme geldi. 13 Temmuz'da kendi kayısı bahçesinde yarı baygın bulunan ve 3,5 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden 58 yaşındaki Ürkmez için savcılık, Şubat 2026'da iddianameyi tamamladı. İddianamede olayın kasten öldürme olduğu belirtilirken; şüphelilerin telefon kayıtları ve olayla ilgili detaylar kan dondurdu.
Sulama anlaşmazlığı yaşadığı komşusuna yönelik şüpheler
KÜNT CİSİMLE DARBE VE GİZLENEN ANAHTAR
Otopsi raporu, Zeki Ürkmez'in başının arka kısmına sert bir cisimle vurulduğunu, kaşının açıldığını ve gözünün morardığını belgeledi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında masaya yatırılan detaylarda; olay yeri inceleme ekipleri gelmeden önce delillerin karartıldığı ve Ürkmez'e ait araç anahtarının 45 gün sonra bir taşın altında gizlenmiş halde bulunduğu ortaya çıktı.
Müge Anlı, yayın sırasında olayı şöyle aktardı: "Ölüm ilk başta sulama kanalına düşmüş de hayatını kaybetmiş gibi değerlendiriliyor. Daha sonra Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre küt bir cisimle başına vurulduğu ortaya çıkıyor. Düştüğünde vücudunda oluşabilecek olan lezyonlar belli. Bir bakıyorlar gözü mor kaşı yarılmış ve kafasının arka kısmına sert bir cisimle vurulmuş. Kaza sonucu yoğun bakıma kaldırılmış gibi gösterilen kişinin bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkıyor. Ailenin de şüphelendiği bir kişi var baştan bu yana. Aynı zamanda bu kişiler; bulan ve hastaneye götüren kişiler. Duran Akçadağ ve Mustafa Akçadağ ikilisi üzerinde yoğunlaşıyor. Aslında su ve tarla meselesi var olan sıkıntı"
"UYANSAYDI BİZİ SÖYLEYECEKTİ"
Savcılığın cinayet kararı vermesindeki en güçlü delil ise şüpheli baba-oğlun kayıtları oldu. Şüphelilerin kendi aralarında yaptığı "Babamın başında iş var, malları elden çıkaralım" ve "Ya uyansaydı ilk bizi söyleyecekti" şeklindeki görüşmeler, dosyaya cinayet kanıtı olarak girdi.
"AMBULANSI GEÇ ARADILAR"
Zeki Ürkmez'in oğlu Soner Ürkmez, bugünkü canlı yayında "Karar mahkemesi 28 Nisan'a ertelendi" diyerek son durumu paylaştı. Ürkmez, "Olay günü bir takım telefon görüşmeleri olmuş. Oğlu Mustafa Akçadağ, direkt ambulansı arayacağına başkalarını aramış" dedi.
Öte yandan Zeki Ürkmez'in oğlu, babasının vefatından sonra bahçeye gittiğinde komşularının kendisinden kaçtığını ve bahçeyi başkalarına sürdürdüklerini belirterek, bu durumun şüphelerini daha da artırdığını ifade etti.
Ürkmez, şunları söyledi: "Babamın katili belli, neden bu kadar uzatılıyor? İddianame hazır, fezleke hazır. Fezlekede bile 'tutuklanmasına ve ayrı ayrı cezalandırılmasına' yönelik maddeler varken bu kişiler neden dışarıda? Ben bu süreç yüzünden mesleğimi bıraktım, insan içine çıkamaz hale geldim"