Müge Anlı, yayın sırasında olayı şöyle aktardı: "Ölüm ilk başta sulama kanalına düşmüş de hayatını kaybetmiş gibi değerlendiriliyor. Daha sonra Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre küt bir cisimle başına vurulduğu ortaya çıkıyor. Düştüğünde vücudunda oluşabilecek olan lezyonlar belli. Bir bakıyorlar gözü mor kaşı yarılmış ve kafasının arka kısmına sert bir cisimle vurulmuş. Kaza sonucu yoğun bakıma kaldırılmış gibi gösterilen kişinin bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkıyor. Ailenin de şüphelendiği bir kişi var baştan bu yana. Aynı zamanda bu kişiler; bulan ve hastaneye götüren kişiler. Duran Akçadağ ve Mustafa Akçadağ ikilisi üzerinde yoğunlaşıyor. Aslında su ve tarla meselesi var olan sıkıntı"