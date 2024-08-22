Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: En kötü maçımdı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, St. Gallen maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Rapid Wien maçı ile ilgili, "Antrenörlük hayatımdaki en olumsuz maçtı. Görüntü hiç hoş değildi" diyen Avcı bugünkü maç için ise "Avrupa kupalarındaki sürecimizin devam etmesini istiyoruz. 4-4-2 - 4-2-3-1 formasyonunu alan bir takım. Çözüm noktalarında onlara yapılan planlı şiddetli baskıda zayıf noktaları olduğunu gördük ve çalışma yaptık. Duran toplar bizim için önemli çözüm noktalarından bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Avcı transferle ilgili de,"2 transfer daha yaparsak şu an itibariyle devre arasına kadar hiçbir planımız olmayacak. Trabzonspor, İstanbul ile ekonomisiyle yarışmayacak, karakteriyle yarışacak" şeklinde konuştu.