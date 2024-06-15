Cimbom devlerle yarışıyor

Galatasaray, Avrupa'nın en büyük 10 futbol liginin bu sezonki şampiyonları arasında sosyal medyada en fazla takipçiye sahip 5. kulüp olmayı başardı. Söz konusu listede Real Madrid 350.6 milyon ile ilk sırayı alırken, PSG 139.71 milyon ile ikinci, Manchester City 129.85 milyon ile üçüncü, Inter de 48.1 milyon ile dördüncü oldu. Temsilcimiz ise 44.7 milyon ile Avrupa devlerini takip etti.



CICALDAU İMZAYA ÇOK YAKIN

Aslan'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Alexandru Cicaldau ve menajeri takım arıyor. Okan Buruk'un, "Satılabilir veya kiralanabilir" raporu verdiği Rumen yıldızın, Bodrum ile görüşmesi pozitif geçti. Geçen sezon 31 maçta 1 gol atan Cicaldau'nun bayram sonrası imza atacağı belirtildi.

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