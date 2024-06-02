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Sağ beke yeni aday Emerson

Galatasaray, aradığı sağ beki Ada’da buldu. Cimbom’un, Tottenham’ın yıldızı Emerson Royal’ı transfer listesine şimdiden eklediği ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Haziran 2024 Güncelleme 02 Haziran 2024, 07:00
Sağ beke yeni aday Emerson

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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna tartışmasız bir sağ bek takviyesi yapabilmek için yoğun uğraş veriyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda birçok oyuncuyla temas kuran Cimbom'un İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Emerson Royal'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastığı ortaya çıktı.

Son gelen haberlere göre; futbolcuya Milan ve Juventus'un da ilgi gösterdiği iddia edildi. 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Tottenham ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Emerson Royal, sağ bek, sağ açık ve stoper de oynayabiliyor. 2021'den beri Tottenham'da oynayan Sambacı, geride bıraktığımız sezonda 24 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 1.83 boyundaki Emerson daha önce Barcelona, Real Betis, Atletico Mineiro'nun başarısı için de ter döktü.

58 MİLYON EURO BONSERVİS
Brezilyalı futbolcu Emerson Royal'ı transfer eden kulüpler, toplamda 58 milyon Euro bonservisi kasasından çıkardı.

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