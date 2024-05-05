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Sokak ortasında vahşet

28 yaşındaki Edanur K, sokak ortasında kendisiyle tartışan S.K. tarafından herkesin gözü önünde defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 06:59
Sokak ortasında vahşet

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Tüyler ürperten cinayet Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşandı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 34 yaşındaki S.K. isimli şahıs, 28 yaşındaki Edanur K. ile bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Kadının yanından ayrılan S.K daha sonra bıçakla geri dönüp bir giyim mağazasının önünde bekleyen Edanur K'yı boğazından ve vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Edanur K., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan S.K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, Edanur K.'nin arkadaşı olan Kader Düzgün'ün açıklamaları ise kafaları karıştırdı. Düzgün, "Edanur'un psikolojik sıkıntıları olabilir fakat hiçbir insan bu şekilde öldürülmeyi hak etmiyor. Edanur daha 27 yaşındaydı. Arkadaşları tarafından sevilen, sayılan bir kızdı. Ailesi paramparça durumda, eşi de aynı şekilde. Tabii ki hepimiz hata yapabiliyoruz. Kendisi de aynı şekilde psikolojik destek de alıyordu. Sadece sevgiye ihtiyacı olan bir kızdı" dedi.

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