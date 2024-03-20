Kira beyanı için son 13 gün

Kira geliri elde eden ev sahipleri dikkat! 2023 yılı içinde 21 bin lira ve üstünde konut kira geliri elde edenlerin beyannamelerini vermesi ve ilk taksiti yatırması için son gün 1 Nisan. İsteyen mükellefler Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca beyannamesini verebilecek. İşte adım adım beyanname rehberi:

■ HANGİ GİDERLER İNDİRİLEBİLİYOR?

2 yöntem var. Götürü gider yönteminde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i götürü gider olarak hasılattan indiriliyor. Gerçek gider yönteminde ise şu giderler düşülebiliyor: Kiraya veren tarafından, kiraya verilen ev için ödenen; aydınlatma, ısıtma, su ve asansör, amortisman, sigorta, onarım, idare giderleri, sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, gayrimenkul için yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri, konut olarak kiraya verilen gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5'i, sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli...

■ İNDİRİLECEK GİDER NASIL HESAPLANIR?

Burada şu formül uygulanıyor:

● Vergiye tabi hasılat = Toplam hasılat - Konut kira geliri istisnası

● İndirilebilecek gider = (Toplam gider x vergiye tabi hasılat) / Toplam hasılat



■ HAZIR BEYAN SİSTEMİ'NDEN NASIL BEYANNAME VERİLEBİLİR, ÖDEME YAPILABİLİR?

Hazır Beyan Sistemi'ne; hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden, Dijital Vergi Dairesi'nden giriş yapılabilir. Ayrıca beyanname Hazır Beyan Mobil uygulaması aracılığıyla da cep telefonundan gönderilebilir. Sisteme giriş yapıldığında hazırlanmış olan yıllık vergi beyannamesi ekrana yansıyacak. Beyannamenizi üzerinde gerekli kontrolleri, düzeltmeleri ve varsa gider, indirim vb. eklemelerinizi yaptıktan sonra onayladığınızda elektronik ortamda kayıtlara alınacak ve verginiz sistem tarafından hesaplanarak otomatik tahakkuk ettirilecek. Beyannamenizin onaylanmasının ardından verginizin ilk taksitini, Hazır Beyan Sistemi üzerinden 'Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme' bölümünden anlaşmalı banka kartınız veya kredi kartınız ile ödeyebilir ve ödeme işleminizi tamamladıktan sonra ödeme belgesini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

■ BEYANNAME VERİLMEZSE YA DA EKSİK VERİLİRSE NE OLUR?

2023 yılı için 21 bin liralık istisnadan yararlanılamaz. Ancak idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler istisnadan yararlanabilir. Kira gelirinin beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından cezalı tarhiyat yapılır.

ÖRNEK 1

MÜKELLEF A, 2023'te konut kredisi kullanarak 1.8 milyon liraya aldığı dairesinden yıllık 216 bin lira kira geliri elde etmiş. Bu konut ile ilgili 26 bin 800 lira asansör-sigorta gideri ile konut kredisi için bankaya 36 bin 200 lira faiz ödemesi yapmış. 26 bin 800 lira asansör ve sigorta, 36 bin 200 lira faiz ve iktisap bedelinin yüzde 5'i olan (1.800.000 X %5) 90.000 lira olmak üzere 153 bin lirayı indirim konusu yapabilir.

GİDER HESABI

Vergiye Tabi Hasılat:

216.000 - 21.000 = 195.000 TL

İndirilebilecek gider: (153.000 x 195.000) / 216.000 = 138.125 TL

VERGİ HESABI

Kira geliri: 216.000 TL

Ver. istisna edilen tutar: 21.000 TL

Kalan: 216.000 - 21.000 = 195.000 TL

Giderler (Gerçek): 138.125 TL

Vergi tabi gelir matrahı: 195.000 - 138.125 = 56.875 TL

Hesaplanan gelir vergisi: 8.531,25 TL

Damga vergisi: 467,20 TL

ÖRNEK 2

MÜKELLEF B, 3 dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu yıllık toplam 306 bin lira kira geliri elde etmiş. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiş.

Toplam kira geliri: 306.000 TL

Ver. istisna edilen tutar: 21.000 TL

Kalan: 306.000 - 21.000 = 285.000 TL

Giderler (Götürü): 285.000 x % 15 = 42.750 TL

Vergiye tabi gelir matrahı: 285.000 - 42.750 = 242.250 TL

Hesaplanan gelir vergisi 51.407,50 TL Damga vergisi: 467,20 TL

Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.