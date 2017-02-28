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Attığı manşetlerle hükümetlere ayar vermeye kalkışan , yine şaşırtmadı! 28 Şubat’ın yıldönümünde “Karargah rahatsız” haberini yaptı. Savcılık, başlattı. ’ı ifadeye çağırdı

Hürriyete soruşturma
Türkiye'de post-modern darbenin yapıldığı 28 Şubat'ın yıldönümünde, Aydın Doğan'ın 'i yine üzerine düşen görevi yerine getirdi. "Karargah rahatsız" manşetiyle algı operasyonuna girişti. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise 25 Şubat'ta yayınlanan haberdeki karargahın "cunta yapılanması" olabileceği değerlendirilerek başlattı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Hakan Sağlam, dilekçesinde "askeri kaynaklar" olarak tanımlanan cunta yapılanması üyelerinden şikayetçi oldu. Gazetedeki haberin, Türkiye'nin, yurt içinde ve yurt dışında birçok terör örgütüyle mücadele ettiği bir dönemde hem hükümeti hem de referandum sürecini etkilemeye yönelik çok önemli bir muhtıra niteliği taşıdığı kaydedildi.



HEDEF HÜKÜMET
Sağlam'ın dilekçesini işleme koyan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada ise "Haber içeriğinde bahsedilen 'karargahın' hükümetin icraatlarını önlemeye yönelik bir cunta yapılanması olabileceği izlenimi edinildiğinden ve bu hususta bir şikayet dilekçesi verilmesi de nazara alınarak konu hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi. Bu çerçevede Hürriyet Ankara Temsilcisi da ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı. Bu arada sosyal medyada ise Aydın Doğan'ın da ifadeye çağırılması yönünde vatandaşların taleplerinin olduğu görüldü. Hande Fırat ise yaptığı açıklamada, "Haberin ayrıntısı okunmadığı için gözden kaçtı. Hürriyet gazetesi ve Doğan Grubu olarak demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

HALA ANLAMADINIZ MI?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da "TBMM'yi ve Türk hükümetlerini manşetlerle kokutarak netice alma, hiza ve istikamet çizme dönemleri kapanalı yıllar oldu. Türkiye eski Türkiye değil. Hâlâ anlamadınız mı?" diye tepki gösterdi. Gazetenin "Karargah rahatsız" haberi, 28 Şubat döneminde atılan "Ya uy ya çekil", "Gerekirse silah bile kullanırız" ve "70 yıllık imajımız güme gidiyor" manşetlerini hatırlattı. Hürriyet'in bu son manşeti ise Aydın Doğan yıllar önce söylediği "Hükümetleri ben kurarım, ben yıkarım" sözlerini akıllara getirdi.
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  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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