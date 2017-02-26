Doğan medyası rahatsız

MASABAŞI SKANDAL
Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Hürriyet gazetesi dün manşetten, "7 eleştiriye 7 yanıt. Karargâh rahatsız" başlıklı haber yayımladı. Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın imzasıyla yayımlanan haberde, "Son dönemde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve TSK ile ilgili sık sık gündeme gelen eleştiriler, Karargâh'ta böyle değerlendiriliyor" ifadesi kullanılarak, skandal bir analize yer verildi. TSK'ya ve özellikle de Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a yöneltilen mesnetsiz suçlamaların 7 madde halinde sıralandığı haberde 'askeri kaynaklar'dan alındığı belirtilen cevaplar da sorularla birlikte sunuldu.
ALGI OPERASYONU
Haberin, TSK'da başörtüsü yasağının kaldırılmasına yönelik hükümetin aldığı kararı eleştirme amacı taşıdığı değerlendirmesi yapıldı. Referandum ayarlı bu haberin , gazetede 7 madde olarak yayınlandı. İlk maddesindeki şu ifadeler, 'tehlikeli bir provokasyon' olarak yorumlandı. "TSK'da başörtüsünün serbest bırakılması: TSK'da başörtüsü yasağını Milli Savunma Bakanlığı kaldırdı. Edinilen bilgiye göre, Karargâh'ın görüşü alınmadı. 'Düzenlemede Genelkurmay'ın dahli yok' denildi."
TSK YALANLADI
Hürriyet gazetesinin operasyonel haberi Genelkurmay'da "rahatsızlık" yarattı. "Karargâh rahatsız!" ifadesinin Genelkurmay'a ait olmadığı, Hürriyet yazı işlerinde yorum olarak eklendiği bildirildi. TSK'da baş örtüsü yasağını kaldıran düzenlemeden sonra, Genelkurmay'ın görüşünü almak isteyen Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın, İletişim Dairesi aracılığıyla "Bu konuda yetki Milli Savunma Bakanlığı'nda" yönünde mesaj gönderdiği öğrenildi. Hürriyet'in, Genelkurmay Başkanı'nı ve TSK'yı hedef alan iddiaları hatırlatması üzerine, genel çerçevede 7 eleştiriye, 7 yanıt verildiği ancak "başörtüsü" konusunun, Hürriyet editoryal ekibi tarafından "Karargâh rahatsız" başlığıyla kamuoyu algısını manipüle edecek şekilde yansıtıldığı belirtildi.
SİYASİLER DEN BÜYÜK ÖFKE
Doğan medyasının provokatif haberi, dün Ankara siyasetinde ve sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.
28 ŞUBAT HABERCİLİĞİ
(AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner): Eski Türkiye alışkanlığının bir versiyonu. Sivil otoritenin kendilerine hiç bir şekilde danışmadan yapıldığını söyleyen "TSK kaynaklarının" kim olduğunu Hürriyet açıklamalı. Bu 28 Şubat haberciliğine yeni Türkiye'de yer kalmamıştır. Hulusi Akar Paşa'nın düzenlemeden rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Hürriyet, eski Türkiye alışkanlığını manşete taşıyarak, halk oylamasına gittiğimiz süreçte, acaba ordu içinde yeni bir darbe hazırlama algısı oluşturmayı mı amaçlıyor?
MİLLET ANLAMINI ÇOK İYİ BİLİYOR
(AK Parti Milletvekili Adnan Boynukara): Darbeci geleneğin kendini ifade etme biçimini çağrıştıran bir tarz. Değerlendirmeleri biriktirip sonra da görünmez bir figür üzerinden rahatsızlık vurgusu yapmak kabul edilemez. Bu ülkenin insanları "Karargâh rahatsız" ifadelerinin anlamını iyi biliyor. Darbe girişimini yeni atlatmışken o kanlı geceyi çağrıştıracak yaklaşımlardan uzak durmak şart.
'GENÇ SUBAYLAR RAHATSIZ' MANŞETİYLE AYNI
(Gazeteci-Yazar Cem Küçük): Bu manşetle beraber Hürriyet intihar etmiştir. Bunun "Genç subaylar rahatsız" manşetinden hiç farkı yok. Aydın Doğan, darbeci genlerini terk etmiyor. Bunlar postal sevicilikten vazgeçmez. Doğan medyası hala darbeciliğin üssü. Doğan, Kemalist askeri darbeleri hep destekledi. Ertuğrul Özkök de "Erdoğan'ın dünürü silahlı örgüt kurdu" yalanını tekrarlıyor. Bunlar yine alçak bir tezgâh kuruyor. Bu ülke için FETÖ kadar büyük tehdit Aydın Doğan tipi darbeci kafadır. Bu TCK'ya göre suçtur. Hangi general "Karargâh rahatsız" haberini yaptırmışsa bu suçtur. Sivil hükümete meydan okumaktır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.