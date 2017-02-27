Yol Durumu
  1. ‘Cesur Bingöl’ bu kez ‘evet’ rekoru kırmaya hazırlanıyor
  2. Sultangazi alev alev

Yüzsüzlükte sınır tanımadı

ci damarı kabaran “Karargâh rahatsız” başlıklı skandal haberini, dünkü sayısında savunmaya kalktı. Kaynaksız haber için “gazetecilik saikleriyle hareket edildi” derken, attığı başlığı ise savunamadı

Yüzsüzlükte sınır tanımadı
kışkırtıcılığı yaptığı iyle önceki gün gündem olan 'ın gazetesi, dün de birinci sayfasında o manşeti savunan bir açıklama yayımladı. Haberi yapan Hande Fırat'ın Orgeneral Hulusi Akar'a yönelik eleştiri ve suçlamaları Genelkurmay Başkanlığı İletişim Dairesi'ne sorduğu, aldığı yanıtları da gazetecilik ölçüleri içinde haberleştirdiği belirtildi.



O MANŞETİ SAVUNDU
Cumhuriyet gazetesinin 23 Mayıs 2003 tarihli "Genç subaylar tedirgin" başlıklı manşetini hatırlatan haberi ile gündeme gelen Hürriyet, tepkiler üzerine birinci sayfasından bir açıklama metni yayımlamak zorunda kaldı.

Doğan medyasına bir tepki daha

Açıklamada, darbe kışkırtıcılığı yapan manşeti savunan Doğan Grubu, haberin son zamanlarda Orgeneral Akar'a yöneltilen eleştirilere dönük yanıtları içerdiğini vurguladı. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hürriyet, bu haberde yalnızca gazetecilik saikleriyle hareket etmiştir. Gazetemizin Ankara Temsilcisi Hande Fırat, habercilik amacıyla Orgeneral Akar'a yönelik söz konusu eleştiri ve suçlamaları Genelkurmay Başkanlığı İletişim Dairesi'ne sormuş, aldığı yanıtları da yine gazetecilik ölçüleri içinde haberleştirmiştir."



O BAŞLIĞI SAVUNAMADI
Hürriyet skandal başlıkla ilgili açıklama (yukarıda) yaptı. Ancak 'ın 20'nci yılında, cuntacıların darbe arifesinde kullanmayı çok sevdiği göndermelerle dolu "Karargâh rahatsız" ifadesini neden kullandığını bir türlü açıklayamadı.
Etiketler: , , , , , , , ,
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi 01:24
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar