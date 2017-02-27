A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Gazeteci-Yazar Cem Küçük Hürriyet Gazetesinin attığı başlığı değerlendirdi. Küçük, Aydın Doğan'ın gidişattan memnun olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

KİM BU RAHATSIZLAR HANDE FIRAT AÇIKLASIN

"Hürriyetin bu haberi aynı İsmail Saymaz'ın Bylock haberi gibi bir provakasyon. Bylock'çular şimdi ne yapıyor o haberi alıp mahkemeye gidiyor Avrupa İnsan Hakları mahkemesine gidiyor. Bakın Bylock'çuların bir kısmı masummuş bizde masumuz işte buda delili diyor. Hürriyetin haberini veriyor. Türbanlı koruma polisi haberini hatırlayalım bundan üç beş ay önce onu kullandılar şimdi birde bu eklendi. Kim rahatsızmış? Bize bunu Hande Fırat ile birileri açıklasın kim bu rahatsızlar? Sonra o askerler bir rahatsızlığı varsa bunu Başbakan'a söyler, Cumhurbaşkanına söyler Milli Savunma Bakanlığına söyler hükümet ile görüşür gizli diplomatik yollarla.



BU HABER NEDEN ŞİMDİ YAPILIYOR?

Sen hükümeti övemezsinde eleştiremezsinde çünkü sen memursun. Yani memurlar sivil siyasetin almış olduğu bir kararla alakalı görüş beyan edemezler çünkü sen memursun lehte yada alehte konuşamazsın. Bir şey daha söyleyeyim şimdi bu haber neden yapılıyor. Muhtemelen Aydın Doğan'da bunu duymuştur Hürriyet grubunda çünkü bu Batı Anadolu tarafında bir hareketlilik var. Bir belirli kışlalarda başörtüsü yasağını kaldıramayanlar var, ikincisi Suriye'deki operasyona katılmak istemeyen çünkü Türkiye'de General olmak rahattır yatarak General olan çok kişi var. Plan, proje yapacaksın, PYD ile savaş, Rakka' da savaş, Münbiç'te savaş…

"BELİRLİ İLLERDE IŞIKLARIN AÇIK KALDIĞI SÖYLENİYOR"

Mesala Yurt gazetesinin Esad'dan para aldığı yönünde iddialar var. Örneğin "El Bab cehennemi" diyor hep haberlerde. Bir grup askerler Suriye'ye girmek istemiyor. Bu bir rahatsızlık. Belirli şehirlerde ışıkların açık kaldığı söyleniyor kışlalarda belirli illerde bu büyük illerde değil Batı Anadoluya doğru. Çünkü İstanbul Ankara'da tek bir tank bile yok hepsi gitti. İstanbul'daki tankların hepsi Edirne'ye Tekirdağ'a gitti Ankara'dakilerde Eskişehir Kırıkkale tarafına gitti. İllaki rahatsız olan biri varsa böyle bir teşebbüste bulunacaklarını düşünüyorlarsa bu darbecileri bu cuntacıları millet bir günde bastırır Genelkurmay'ın yada oradaki birilerinin bir şeyden rahatsız olma hakkı yok. Hükümet sana emreder sen yaparsın. Bunu aklına sokacaksın. Memnun değilsen istifa et.

"HÜRRİYET GAZETESİNİN YAPTIĞI ŞUÇTUR"

15 Temmuz darbe girişiminin ana omurgası FETÖ'cüler ama General seviyesinde çok Kemalist var. Adem Huduti Kemalistti, Akın Öztürk, İlhan Talu bunların hepsi Kemalist. General seviyesinde çok var. Şimdi bu isyan bayrağı açmak isteyen yüzde dokuz-onluk kesim Kemalistler. Alt rütbeler Binbaşı altının çoğu FETÖ'cü bunu kabul edelim yani bugün hala onların çoğu orada. Onlar da buna destek verirler. Rahatsızları Başörtüsü meselesi ve Suriye'ye girmek istemediklerinden. Aydınlık ve Yurt gazetesi manşetlerinden anlıyoruz bunları. Hürriyet gazetesinin yaptığıda şuçtur. Bazı askerler hepsi için demiyorum bunu ama biraz yatarak komutan olmaya alışmış. PYD ve DEAŞ ile neden savaşalım düşüncesindeler. "



