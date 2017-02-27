Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türk milletini, TBMM'yi ve Türk hükümetlerini manşetlerle korkutarak netice alma/hiza ve istikamet çizme dönemleri kapanalı yıllar oldu." ifadesini kullandı.
Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Hürriyet gazetesinde 25 Şubat'ta yayımlanan ''Karargah rahatsız'' başlıklı habere ilişkin açıklamada bulundu.
Adalet Bakanı Bozdağ, şunları kaydetti:
"Türk milletini, TBMM'yi ve Türk hükümetlerini manşetlerle korkutarak netice alma, hiza ve istikamet çizme dönemleri kapanalı yıllar oldu. Ama belli ki eski hastalıkları depreşenler ve eski Türkiye rüyası görenler hala var. Türkiye eski Türkiye değil. Hala anlamadınız mı? Hiçbir kimse, güç, Türk milletine, TBMM'ye ve Türk hükümetine ayar veremez. TBMM'ye ve Türk hükümetine ayarı, sadece Türk halkı verebilir."
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kilicdaroglu yakinda aslinda CHP,nin 6 oku imanin 6 sartini gosteriyor diecek bu gidisle :)
Bir Ata sözümüz var;köpek ters yemekten vazgeçmez;doğan medyasının sahibi hala pijama ile başbakan karşıladığı günleri özlüyor.Yazıklar olsun pijama ile karşılanan geçmişteki o sözde başbakana,bak adamlarda alışkanlık yaptı.Her başbakanı senin gibi sanıyor ve hemen provakasyona başlıyor.Şimdi bu basın özgürlüğümü?Devlet içine gizlenmiş alçak vesayet çeteleri ile iş tutacaksınki,bunlar 15 temmuzda kendi Halkına kurşun sıkan darbeci hainler olur,her yere sızmış fetö alçakları olur,pkk ve diğer terör örgütleri olur hiç fark etmez sonra Devlete komplo kuracaksın ve buna gazetecilik diyeceksin.Artık Vatan hainlerinden başka kimse bu oyunlara gelmiyor.Bu alçak provakasyondan şu çıkıyor bu algı haberini servis edenler ve varsa haber kaynakları gizli 15 temmuz darbeci katillerinin destekçileridir ve Aziz Devletimiz bunlara gereken cezayı Kanunlar yolu ile vermelidir.
sayın Bakanım, bu terörist doğan medyasını kapatın, ingiliz gazetesi hürriyet Ülkemizi karalayacak hala ne duruyoruz bu pislikleri temizlenmesi gerekmiyor mu.
KÖPEKLERE....KRALİÇENİN KÖPEKLERİNE....HADLERİNİ BİLDİRİN....
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