Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türk milletini, TBMM'yi ve Türk hükümetlerini manşetlerle korkutarak netice alma/hiza ve istikamet çizme dönemleri kapanalı yıllar oldu." ifadesini kullandı.



Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Hürriyet gazetesinde 25 Şubat'ta yayımlanan ''Karargah rahatsız'' başlıklı habere ilişkin açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Bozdağ, şunları kaydetti:

"Türk milletini, TBMM'yi ve Türk hükümetlerini manşetlerle korkutarak netice alma, hiza ve istikamet çizme dönemleri kapanalı yıllar oldu. Ama belli ki eski hastalıkları depreşenler ve eski Türkiye rüyası görenler hala var. Türkiye eski Türkiye değil. Hala anlamadınız mı? Hiçbir kimse, güç, Türk milletine, TBMM'ye ve Türk hükümetine ayar veremez. TBMM'ye ve Türk hükümetine ayarı, sadece Türk halkı verebilir."

