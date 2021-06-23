Kansere karşı gözünü dört aç | Sağlıklı hayatın şifresi

Günümüzde modern tıp anlayışı tarama, tanı ve tedaviye odaklanıyor. İlaç ve cerrahi girişimlere olması gerekenden çok daha fazla önem atfediliyor. Prof. Dr. Osman Erk, hastalıklara karşı ilaçların etkilerinin sınırlı olduğunu söylüyor. TAKVİM'e önemli bilgiler veriyor.

İlaçlar çoğu kez hastalığın belirti ve bulgularını ortadan kaldırmaktan ve biyokimyasal değerleri normalleştirmekten başka bir işe yaramaz, sürekli kullanılmaları gerekir ve birçok yan etkisi vardır. EPIC adı verilen Avrupa çalışması bunun en güzel örneğidir. 10 farklı ülkeden 500 bini aşkın kişi üzerinde yapılmış ve Archives of Internal Medicine adlı dergide yayınlanmıştır. Bu çalışmaya göre 4 temel yaşam alışkanlığı edinerek şeker hastalığının %93, kalp krizinin %81, felçlerin %50, her türlü kanserin %36 oranında önlenmesi mümkündür.

1- SİGARA İÇME

Sigara başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok kansere neden olur. Damar sertliği, hipertansiyon, kalp krizi, KOAH, inme gibi hastalıkların en önemli nedenidir. 21. Yüzyılda 1 milyar kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybedeceği hesaplanmaktadır.

2- SPOR YAP

Haftada 3.5 saat terlemeye neden olacak şekilde tempolu yürümek veya koşmak, yüzmek, bisiklet gibi aerobik egzersizlerin yanı sıra vücutta bulunan 640 kasın gerilmesine ve zorlanmasına neden olacak şekilde anaerobik egzersizler sağlıklı yaşamın en önemli unsurlarından biridir.

3- ŞİŞMAN OLMA

Karında ve vücutta fazla yağ depolanması vücutta biriken atık bir çöplük gibi değerlendirilebilir. Obezite vücutta düşük veya yüksek yoğunluklu bir savaşın en önemli göstergesidir ve bütün hastalıkların kaynağıdır. Vücut kitle indeksinin 25'ten az olması, bel çevresinin bayanlarda 80 cm, erkeklerde ise 90 cm'den az olması gerekir.

4- SAĞLIKLI BESLEN

Günlük alınması gereken kalorilerin en az %90'ı taze, temiz, mevsiminde, yerel olarak üretilmiş, mümkünse organik, rengarenk bitkisel besinlerden oluşmalıdır. Sebze, meyve, bakliyat, kuruyemiş, tam tahıl, yeşillikler ve baharatlardan oluşan beslenme düzeni sağlığın güvencesidir. Günlük kalorilerin en fazla %10'u ise organik veya meralarda ve denizlerde özgürce dolaşan hayvansal gıdalardan gelmelidir. Endüstriyel çiftlik hayvansal gıdalardan uzak durulmalıdır. Günümüzün Batı tarzı modern diyeti %50'si işlenmiş gıdalardan, %40'ı fabrikasyon hayvansal gıdalardan, ancak %10 kadarı patates dahil bitkisel gıdalardan oluşmaktadır. Şeker, un, tuz, gıda katkı maddeleri içeren bu tarz diyet sağlığın en büyük düşmanıdır.

YARIN: D VİTAMİNİ SAĞLIĞIMIZ İÇİN NE KADAR ETKİLİ?