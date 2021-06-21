Kalbin şifresi egzersizden geçer | Sağlıklı hayatın şifresi

Kalp damar hastalıkları, bütün ölümlerin 1/3'ünü oluşturuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, çok yaygın ölüm nedeni olan bu hastalığın risk faktörlerinin tanınmasının hayati önemde olduğunu belirtiyor. TAKVİM'e çok önemli bilgiler veriyor: Kalp damar hastalıkları önlenebilen hastalıklardır. Risk faktörleri başlıca iki bölümde değerlendirilir.

DEĞİŞTİRİLEMEZ RİSK FAKTÖRLERİ

AİLE ÖYKÜSÜ: 1. derece akrabalarında kalp damar hastalığı olanlarda risk yüksektir.

YAŞ: İleri yaşla birlikte kalp damar hastalığı riski giderek artar.

CİNSİYET: Kalp hastalıkları erkeklerde kadınlara göre daha erken yaşlarda ortaya çıkar. Menopozdan sonra kadınlarda da risk artar ve hemen hemen eşitlenir.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR RİSK FAKTÖRLERİ

SİGARA: Kalp damar hastalığı riskini iki kat arttırır.

HİPERTANSİYON: Kan basıncının 120/80 mmHg'den yüksek olması ve antihipertansif ilaç kullanıyor olmak risk faktörüdür.

ŞEKER HASTALIĞI: Şeker hastalarının yarısından fazlasında kalp hastalığı görülür.

FİZİK EGZERSİZ AZLIĞI: Egzersizin süresi ve sıklığı arttıkça yararı da artar.

ALKOL: Aşırı alkol hipertansiyon ve kalp yetersizliğine neden olur, bu nedenle risk faktörüdür.

OBEZİTE: Kalp damar hastalığı ve felç riskini arttırır. Kiloya dikkat etmek gerekir.

STRES: Sabırsız, saldırgan, yarışmacı kişilerde risk fazladır.

NASIL KORUNALIM?



Sigara içmemek, ideal kiloya sahip olmak, haftada 3.5 saat fizik egzersiz yapmak ve taze, temiz, mevsiminde, yerel olarak üretilmiş, mümkünse organik, rengarenk, kaliteli bitkisel ağırlıklı bir beslenme tarzı kalp damar hastalıklarını büyük ölçüde önler. Rafine karbonhidrat, şeker, unlu gıdalar, işlenmiş gıdalar, kolalı içecekler, tatlandırıcı ve mısır şurubu içeren gıdalardan kesinlikle uzak durulmalıdır.

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