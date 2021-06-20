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    Adıyla bile korkutan kanser, hayatı tehdit ediyor: Sofranızda doğal besinlere yer açın

    Adıyla bile korkutan kanser, hayatı tehdit ediyor. Tarım ilaçlarından kozmetik ürünlere, parfümden paketli gıdalara kadar pek çok durum, bu hastalığa davetiye çıkartıyor. Prof. Dr. uyarıyor: Sofranızda doğal besinlere yer açın.

    Kanserin kokusu çıktı

    Kanser, çağın vebası olarak adlandırılıyor. Hem bizim, hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Peki kanser günümüzde neden bu kadar yaygın görülüyor? İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, kanserin sırrını açıklıyor. TAKVİM'e özel bilgiler veriyor.

    GERÇEK NEDEN BAŞKA!
    Uzmanlar, hep sigara, alkol, kötü beslenme, viral hastalıklar ve hareketsizliğin kansere yol açtığını söylüyor. Ancak kimyasallar, tarım ilaçları, katkı maddeleri ve radyasyon ihmal ediliyor! Araştırmalar, insanlarda sık görülen kanser türlerinin dış faktörlere bağlı olduğunu gösteriyor. İnsanlar her gün binlerce kimyasala maruz kalıyor. Tüm bu faktörlere bakıldığında kanserdeki artışın şaşırtıcı gelmemesi gerekiyor...

    TARIM İLACI HATTA PLASTİK
    Hızla gelişen kimya endüstrisi kimyasallardan gıda katkı maddelerine kadar pek çok alanda hayatımıza giriyor. İnsan vücudu, yabancı olarak gördüğü bu kimyasallarla nasıl mücadele edeceğini bilmiyor. Özellikle tarım ilaçları, plastikler, parfümler ve petrol atıkları kanserojen birçok kimyasal madde içeriyor.

        YÜZLERCE VAR
        Modern endüstriyel tarım kimyasalları birçok üründe kansere yol açan kalıntılar bırakıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde tüketilen sebze, meyve ve tahılların üçte birinde en az iki tarım kimyasalı kalıntısının bulunduğu biliniyor. Tarım kimyasalları böceklere, haşerelere, bitlere ve yabancı otlara karşı kullanılıyor. Yani sadece bitkisel ürünlere değil, hayvan yemlerine ve doğrudan hayvanların üzerine de uygulanabiliyor. Sebze ve meyveler, buğday dolayısıyla ekmek tarım kimyasalları içerebiliyor. Türkiye'de ise 350 civarında tarım kimyasalı kullanılıyor.

        ANNE SÜTÜNE BİLE GEÇER
        Tarım ilaçları, yediğimiz tüm besinlere işliyor. Henüz doğmamış bebeklerin amniyon sıvısına, yeni doğan bebeklerin kordon kanına, annenin meme dokusuna ve sütüne bile siniyor. Üstelik tarım ilaçları sadece uygulandıkları yerlerde kalmıyor, rüzgar ve hava hareketleriyle uzun mesafeler aşarak geniş alanlara yayılıyor. Sağlıklı nesiller için hamilelik öncesi önce ve hamilelik süresince tarım kimyasallarına maruz kalmaması gerekiyor. Tarım kimyasallarından korunmak için organik besinler tercih edilmesi öneriliyor.

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