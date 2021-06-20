Adıyla bile korkutan kanser, hayatı tehdit ediyor: Sofranızda doğal besinlere yer açın

Kanser, çağın vebası olarak adlandırılıyor. Hem bizim, hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Peki kanser günümüzde neden bu kadar yaygın görülüyor? İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, kanserin sırrını açıklıyor. TAKVİM'e özel bilgiler veriyor.
GERÇEK NEDEN BAŞKA!
Uzmanlar, hep sigara, alkol, kötü beslenme, viral hastalıklar ve hareketsizliğin kansere yol açtığını söylüyor. Ancak kimyasallar, tarım ilaçları, katkı maddeleri ve radyasyon ihmal ediliyor! Araştırmalar, insanlarda sık görülen kanser türlerinin dış faktörlere bağlı olduğunu gösteriyor. İnsanlar her gün binlerce kimyasala maruz kalıyor. Tüm bu faktörlere bakıldığında kanserdeki artışın şaşırtıcı gelmemesi gerekiyor...
TARIM İLACI HATTA PLASTİK
Hızla gelişen kimya endüstrisi kimyasallardan gıda katkı maddelerine kadar pek çok alanda hayatımıza giriyor. İnsan vücudu, yabancı olarak gördüğü bu kimyasallarla nasıl mücadele edeceğini bilmiyor. Özellikle tarım ilaçları, plastikler, parfümler ve petrol atıkları kanserojen birçok kimyasal madde içeriyor.