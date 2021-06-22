Halsizlik, kulaklarda çınlama, burun kanaması ve göğüs ağrısı... Tüm bunlar toplumda sık görülen kronik hastalıklardan hipertansiyonun belirtileri arasında yer alıyor. Yalnız beslenme ve hareketsizliğin de etkisiyle toplumda salgın gibi yayılıyor! Tedavi edilmediğinde ciddi hastalıklara ve organ hasarlarına yol açabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, tedavisi ömür boyu süren bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM okuyucuları için açıklıyor...

TUZ, ŞEKER VE YAĞ

Fazla tuz tüketimi, yağ, tuz, şeker ve katkı maddelerinden zengin işlenmiş paketli yiyecekler ile hayvansal gıdalar hipertansiyonun en önemli nedenleri arasında gösteriliyor. Yine sigara ve alkol kullanımı, stres, hareketsiz yaşam ve obezite bu hastalığa yol açıyor. Tansiyon değeri kişiye göre gün içinde farklılık gösteriyor. Büyük tansiyonun 120 mmHg, küçük tansiyonun ise 80 mHg'nin altında olması ideal kabul ediliyor.

İLAÇLARI AKSATMAYIN

Tedavi edilmeyen hipertansiyon kalp-böbrek yetmezliği, beyin damar hastalıkları ve beyin kanaması ile aort yırtılması, ani ölüm ve cinsel yetersizliğe neden oluyor.

Yüksek tansiyonun mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Hastaların düzenli doktor takibinde olması önem taşıyor. İlaçların aksatılmaması ve her gün tempolu yürüyüşler yapması öneriliyor.

MUCİZE BESİNLER

BİTTER ÇIKOLATA: Kalbi korur. Tansiyonu düşürür.

DOMATES: Kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler.

KEREVİZ: Damar hastalıklarını önler, hipertansiyonu dengeler.

MUZ: Günde bir muz yemek tansiyonu düşürür



SARIMSAK: Kan damarlarını rahatlatır. Tansiyonu dengeler.

ZEYTİNYAĞI: İçerisendeki polifenoller sayesinde tansiyonu düşürür. Damar sağlığına iyi gelir.

NASIL ÖLÇÜLMELİ?

İlk ve tek ölçümle tanı konmaz. Ancak ilk ölçülen değer 210/120 mmHg'den fazla ise hipertansiyon tanısı konulabilir.

Ölçümde kol kalp hizasında olmalı.

Tansiyonun ölçümü sırasında kolu sıkacak kıyafetler giyilmemeli.

Tansiyon ölçümünden 30 dakika önce yemek yenmemeli.

Ölçüm, her iki koldan yapılmalı.

YARIN: UZUN YAŞAMANIN SIRRI