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    Güzellik uğruna olmayın! "Ruj, fondöten, pudra, losyon glüten içerir uzak durun

    Sağlıklı hayat, doğal beslenmekten geçiyor. Ancak bazı besinlerde bulunan glüten sağlığımızı tehdit ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , TAKVİM’e glütenle ilgili önemli bilgiler veriyor.

    Güzellik uğruna çölyak olmayın

    Sağlıklı hayat, doğal beslenmekten geçiyor. Ancak bazı besinlerde bulunan glüten sağlığımızı tehdit ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, TAKVİM'e glütenle ilgili önemli bilgiler veriyor.

    Glüten buğday, arpa, çavdarda bulunan bir protein bileşiğidir. Yulaf dışında pirinç, mısır ve soyada glüten bulunmaz. Günümüzde tahılların ve özellikle buğdayın, çok eski zamanlarda tüketilen buğdaya göre genetiği ile çok fazla oynanmıştır ve bol miktarda glüten içerir.

    Tahılların yetiştirilmesinde bol miktarda kullanılan tarım ilaçları, ekmeğe katılan birçok katkı maddesi glütenin zararlı etkilerini arttırmaktadır.

        ÇITIR ÇITIR YAPAR
        Tahıllar dışında pek çok yiyecek ve içecekte, hazır besinlerde glüten bulunur. Glüten besinlere elastikiyet, dolgunluk, şekil, kıvam kazandırır, hamur işlerinin hafif, çıtır çıtır ve gevrek olmasını sağlar.

        Her türlü hazır besinde katkı maddesi olarak bulunur. Glüten fraksiyonunda çölyak hastalığına, glüten hassasiyetine, diğer otoimmün hastalıklara, alerjik reaksiyonlara, sızıntılı barsak hastalığına yol açabilen gliadin proteini yanı sıra, insülin direncine ve diyabete yol açan lektinler, vitamin ve mineral emilimini azaltan fitat gibi zararlı diğer proteinler de vardır. Başta obezite, kalp hastalıkları, şeker hastalığı ve kanser hastalığının ortaya çıkması tesadüf değildir.

        AKRABALARDA SIK OLUR
        Glütenin neden olduğu en önemli hastalık çölyak hastalığıdır. 1. derece akrabalarda hastalık sıktır. Barsak tutulumunun yaygınlığı şikayetleri belirler.

            Kansızlık; osteoporoz; karaciğer yağlanması; nöropati, demans gibi nörolojik belirti ve bulgularla seyredebilir. Çölyak, tedavisi olmayan ama çözümü olan bir hastalıktır. Çözüm glüten içeren her türlü yiyeceklerden uzak durmaktır.

            NELERDE BULUNUR?
            Glütenin var olduğu başlıca yiyecekler şunlardır: Ekmekler, makarna, çörek, gevrek, pasta, pizza, işlenmiş et, bira, alkollü içecekler, soslar, çorbalar, turşular, sirke, bulgur, irmik, kuskus, müsli. Ayrıca kozmetik ürünlerinden ruj, fondöten, pudra, losyon, makyaj malzemeleri glüten içerebilir. Bu ürünlerin kullanılması alerjik reaksiyonlara, kaşıntı gibi durumlara yol açabilir.

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