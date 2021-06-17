Sağlıklı hayat, doğal beslenmekten geçiyor. Ancak bazı besinlerde bulunan glüten sağlığımızı tehdit ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, TAKVİM'e glütenle ilgili önemli bilgiler veriyor.
Glüten buğday, arpa, çavdarda bulunan bir protein bileşiğidir. Yulaf dışında pirinç, mısır ve soyada glüten bulunmaz. Günümüzde tahılların ve özellikle buğdayın, çok eski zamanlarda tüketilen buğdaya göre genetiği ile çok fazla oynanmıştır ve bol miktarda glüten içerir.
Tahılların yetiştirilmesinde bol miktarda kullanılan tarım ilaçları, ekmeğe katılan birçok katkı maddesi glütenin zararlı etkilerini arttırmaktadır.