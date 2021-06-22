Üreticiler bu program ile ilgilenerek denemek istediler ama iki arkadaşın elinde herhangi bir program bulunmuyordu. Bu durum Gates'in okula dönmesine neden oldu ve iki arkadaş Harvard laboratuvarında programı yaratmak üzere çalışmaya başladı. Paul Allen ile beraber kendilerine bir hedef koydular. Bu hedefleri, kişisel bilgisayarların her ofise ve hatta her eve girmesi ve herkes tarafından rahatça kullanılabilmesiydi.