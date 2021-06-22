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    , ilk bilgisayar programını 13 yaşında yazdı: Altair 8800 makalesi ile yeni bir dünyaya taşındı

    , ilk bilgisayar programını 13 yaşında yazdı… ’ne girmeyi başardı…Video oyunları oynayıp dersleri astı. Ancak en yakın arkadaşı Paul’ün Altair 8800 ile ilgili gösterdiği makale onu yeni bir dünyaya taşıdı...

    BÜLENT ERANDAÇ
    Her şey Billgisayar merakı ile başladı

    Dünyanın en zenginleri listesinden hiç düşmedi… Yaptığı hayır işleri ile dikkat çekti ama hep "Hayırdır ne iş" dedirtti. Çünkü elini attığı her iş, beraberinde şüpheyi de getirdi. Zira içinde bulunduğumuz pandemi kabusunu bile önceden tahmin eden tek kişiydi.

    Dünyanın konuştuğu bu isim Bill Gates'ten başkası değildi. Peki Microsoft'un kurucu ortağı olan Bill Gates kimdi? Amerikalı girişimci, yazılımcı, iş insanı ve yazar Bill Gates, 28 Ekim 1955 tarihinde ABD'nin Seattle kentinde dünyaya geldi.

    Avukat bir baba ile öğretmen bir annenin üç çocuğundan bir tanesiydi. Libby adında bir kız kardeşi ve Kristianne adında bir ablası vardı. Eğitim hayatında ilk olarak Kuzey Seattle'daki devlet okuluna başladı. Ardından Özel Lakeside Okulu'nda eğitimine devam etti. Eş zamanlı olarak kişisel program yazmaya başladığı dönemlerde henüz 13 yaşlarındaydı.

        Bilgisayar merakı sayesinde çok yüksek bir puanla Harvard Üniversitesi'ne kabul edilen Gates üniversitede okuduğu süreçte derslere gitmek yerine poker ve video oyunları ile tüm vaktini geçirmeye başlamıştı.

        Ancak bu durum en yakın arkadaşı Paul'ün ona bir makale göstermesiyle değişti. Dünyanın ilk mikrobilgisayarı olan Altair 8800'ün anlatıldığı bu makaleden, iki arkadaş oldukça etkilendiler. Bunun üzerine Meksika'daki üretici olan MITS ile iletişime geçerek Altair için uygun bir program olan BASIC'e sahip olduklarını belirttiler.

        Üreticiler bu program ile ilgilenerek denemek istediler ama iki arkadaşın elinde herhangi bir program bulunmuyordu. Bu durum Gates'in okula dönmesine neden oldu ve iki arkadaş Harvard laboratuvarında programı yaratmak üzere çalışmaya başladı. Paul Allen ile beraber kendilerine bir hedef koydular. Bu hedefleri, kişisel bilgisayarların her ofise ve hatta her eve girmesi ve herkes tarafından rahatça kullanılabilmesiydi.

            Bilgisayar kullanımının bugün geldiği nokta göz önünde bulundurulduğunda oldukça ileri görüşlü oldukları anlaşılabiliyor. O dönem Bill ve Paul, evlerinin yakınlarındaki bir şirketin bilgisayarını ücretsiz olarak kullanabilmek için yazılım hatalarını buluyorlardı. Bu iş, onların bilgisayarlar konusunda çok daha uzmanlaşmasına yardımcı oldu.

            Bu sayede 1972 yılında ilk şirketleri olan Traf-O-Data'yı kurmuş oldular. Birkaç sene sonra ise Gates, TRW ismi verilen bir silah şirketinde staj gördüler.

            MICROSOFT'UN YOLU
            Bill ve arkadaşı Allen ellerinde Altair'den bulunmadığı için yaptıkları yazılımın bu bilgisayarda çalışabileceğini de bilmiyorlardı. Gates de Meksika'ya gitti.

                Bu süreçte Allen ve Gates, Altair için geliştirdikleri BASIC yazılımını şirkete satabilmek için çoktan Microsoft adını verdikleri bir şirket kurmuşlardı. Çünkü onlara geleceği fısıldayan birileri vardı.

                YARIN: İNTERNET-GÖLGE CIA RAND CORP-BILL GATES İLİŞKİSİ
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                Haberler Yazı Dizisi Bill Gates, ilk bilgisayar programını 13 yaşında yazdı: Altair 8800 makalesi ile yeni bir dünyaya taşındı