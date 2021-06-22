Dünyanın en zenginleri listesinden hiç düşmedi… Yaptığı hayır işleri ile dikkat çekti ama hep "Hayırdır ne iş" dedirtti. Çünkü elini attığı her iş, beraberinde şüpheyi de getirdi. Zira içinde bulunduğumuz pandemi kabusunu bile önceden tahmin eden tek kişiydi.
Dünyanın konuştuğu bu isim Bill Gates'ten başkası değildi. Peki Microsoft'un kurucu ortağı olan Bill Gates kimdi? Amerikalı girişimci, yazılımcı, iş insanı ve yazar Bill Gates, 28 Ekim 1955 tarihinde ABD'nin Seattle kentinde dünyaya geldi.
Avukat bir baba ile öğretmen bir annenin üç çocuğundan bir tanesiydi. Libby adında bir kız kardeşi ve Kristianne adında bir ablası vardı. Eğitim hayatında ilk olarak Kuzey Seattle'daki devlet okuluna başladı. Ardından Özel Lakeside Okulu'nda eğitimine devam etti. Eş zamanlı olarak kişisel program yazmaya başladığı dönemlerde henüz 13 yaşlarındaydı.