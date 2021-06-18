Ucuz ve kullanımı kolay olduğu çok bulunan trans yağlar, zehir saçıyor. Prof. Dr. Osman Erk, TAKVİM için trans yağlarla ilgili çok önemli bilgiler veriyor: Trans yağlar, bitkisel sıvı yağlara hidrojen eklenmesi ve ısıtılması sonucu ortaya çıkan sağlık açısından son derece kötü bir yağ çeşididir. Trans yağlar gıdanın ömrünü uzatan, kullananların ise ömrünü kısaltan yağlardır.

HANGİ HASTALIKLARA SEBEP OLUR?

Kanser, obezite, diyabet, koroner kalp hastalığı, kalp yetersizliği, Parkinson, bunama, karaciğer yağlanması ve siroz, kısırlık, düşük doğum ve majör depresyona neden olur.

NERELERDE BULUNUR?

Fast food restoranlarda patates, tavuk ve sebze kızartmalarında sık olarak kullanılmaktadır. Kurabiyelerin %90'ında, donmuş gıdaların %80'inde vardır. Margarinlerde, bisküvilerde, çikolatalarda, gofretlerde, kraker ve cipslerde bulunur. Ambalajlanmış, hazır gıdaların hepsi trans yağ içermektedir.

NELERE DİKKAT EDELİM?

"Hidrojenize yağ", "hidrojenize nebati yağ", digliserid, monogliserid gibi ibareler trans yağları gizlemek için kullanılır. Etiketleri kontrol edip almayın. Hazır gıdalardan uzak durulmalıdır.

YARIN: KALPTE TEK ŞÜPHELİ KOLESTEROL DEĞİL