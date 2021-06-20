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    • 20.06.2021 17:12
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    Son dakika: depremi sonrası korkutan görüntü! Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

    Son dakika haberi... 'da dün yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından, Güngören'de bir binada çatlaklar oluştu. Aynı zamanda bir balkonunda çökme yaşanan 4 katlı bina boşaltılarak, mühürlendi. Bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına giderken, bir kısmı ise otellere yerleştirildi.

    İstanbul depremi sonrası korkutan görüntü!

    İstanbul'da dün olan 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Güngören Sanayi Mahallesi'nde 16 daire 5 iş yerinin bulduğu 4 katlı binada çatlaklar oluştu. Dairelerden birinin ise balkonunda çökme oldu. Bina sakinleri kendilerini dışarı attı.

    Olay yerine gelen zabıta ekipleri bina sakinlerinin evlerinden çıkmasını istedi.

    Bina ekipler tarafından şerit çekilerek mühürlendi. Bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına giderken, bir kısmı ise otellere yerleştirildi.

    Bina sakini Muammer Erdem, "Dün akşam zabıta ekipleri geldi. Binanın depreme elverişli olmadığını söylediler. Buradaki kişiler otellere yerleştirildi. Toplamda 16 daire var 5 ise iş yeri var" dedi.
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        Haberler Güncel Son dakika: İstanbul depremi sonrası korkutan görüntü! Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı