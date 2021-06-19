Yüksek şeker kolesterole döner | Sağlıklı hayatın şifresi

Kalp krizi denince nedense akla hemen kolesterol yüksekliği geliyor. Fakat kolesterolü yüksek olan her kişide kalp krizi görülmediği gibi, kalp krizi geçirenlerin yarısında kolesterol ve trigliserid değerleri normal oluyor. Prof. Dr. Osman Erk, kolesterol ve trigliserid yüksekliğinin kalp krizinin risk faktörlerinden sadece birisini işaret ettiğini söylüyor. TAKVİM'e kolesterole ilişkin önemli bilgiler veriyor:
YANLIŞ BESLENME YÜKSELTİR
Başta rafine şeker ve fazla kalori alımı olmak üzere, stres, sigara, kafein, katkı maddeleri, çevresel ve gıdasal toksin olmak üzere birçok faktör kolesterol yüksekliğine neden olmaktadır. Kolesterol yüksekliği söz konusu olduğu zaman hemen kolesterol ilaçları kullanmak yerine yaşam tarzını sorgulamak ve etken faktörleri düzeltmek daha doğru bir yaklaşımdır.
İYİ VE KÖTÜ KOLESTEROL FARKLIDIR
LDL kötü huylu, HDL iyi huylu kolesterol olarak bilinmektedir. LDL, yağ ve kolesterolü hücrelere dağıtan lipoprotein formudur, HDL ise damarlarda biriken kolesterolü tekrar karaciğere taşır. LDL kolesterol, A ve B olmak üzere iki ayrı türü içermektedir. A tipi zararsız olarak nitelendirilmekte, B tipi ise kalp krizinin suçlusu olarak değerlendirilmektedir. A tipi kolesterol kanda yüzer, büyük olduğu için damar içini örten endotel hücrelerinin altına sızması zordur ve damar sertliği oluşturması beklenemez.
A TİPİ PLAJ, B TİPİ TENİS TOPUNA BENZER
LDL'nin küçük ve yoğun B tipi ise kanda yüzemez, damar cidarına oturur, hücrelerin arasından sızarak damar sertliği plağı oluşturur. A tipi plaj topuna, B tipi tenis topuna benzetilebilir. Damar sertliği ve kalp krizine yol açan B tipi LDL'ler sıklıkla rafine karbonhidrat tüketimi ve insülin direnciyle ilişkilidir. Rafine undan yapılan, başta ekmek olmak üzere tahıl ürünleri, fruktozdan zengin mısır şurubu bu tür LDL ve trigliserid yüksekliğine yol açar. Trigliseridler de tıpkı B tipi LDL gibi rafine karbonhidratlar ve insülin seviyesiyle ilişkilidir. Rafine karbonhidratlardan zengin, sağlıklı yağlardan fakir bir diyet insülin direncine ve yüksek trigliserid düzeylerine yol açar.
NASIL DÜŞÜRÜLÜR?
LIF bakımından zengin, taze, temiz, işlenmemiş, organik, yerel, mevsimsel, bitkisel besinlerden oluşan bir diyet ve aktif bir spor yaşamı kolesterolün dengede olmasını sağlar. Ayrıca vitamin, mineral, antioksidan, omega 3 içeren doğal besin takviyeleri de yararlıdır. B3 vitamini, magnezyum, koenzim Q10, omega 3 özellikle önerilmektedir. Kolesterol düşürücü ilaçlar ancak bazı hastalarda faydalı olabilir, birçok yan etkileri vardır. Tamamen bitkisel beslenme 4 yıl gibi bir süre içerisinde kalp krizi ve inme riskini %60 oranında engellerken, kolesterol ilaçlarında bu oran %3 civarındadır. Bitkisel beslenme düzeni, kolesterol ilaçlarından 20 kat daha etkilidir.
YARIN: KANSER NEDEN BU KADAR YAYGIN? - PROF.DR. OSMAN ERK
YANLIŞ BESLENME YÜKSELTİR
Başta rafine şeker ve fazla kalori alımı olmak üzere, stres, sigara, kafein, katkı maddeleri, çevresel ve gıdasal toksin olmak üzere birçok faktör kolesterol yüksekliğine neden olmaktadır. Kolesterol yüksekliği söz konusu olduğu zaman hemen kolesterol ilaçları kullanmak yerine yaşam tarzını sorgulamak ve etken faktörleri düzeltmek daha doğru bir yaklaşımdır.
İYİ VE KÖTÜ KOLESTEROL FARKLIDIR
LDL kötü huylu, HDL iyi huylu kolesterol olarak bilinmektedir. LDL, yağ ve kolesterolü hücrelere dağıtan lipoprotein formudur, HDL ise damarlarda biriken kolesterolü tekrar karaciğere taşır. LDL kolesterol, A ve B olmak üzere iki ayrı türü içermektedir. A tipi zararsız olarak nitelendirilmekte, B tipi ise kalp krizinin suçlusu olarak değerlendirilmektedir. A tipi kolesterol kanda yüzer, büyük olduğu için damar içini örten endotel hücrelerinin altına sızması zordur ve damar sertliği oluşturması beklenemez.
A TİPİ PLAJ, B TİPİ TENİS TOPUNA BENZER
LDL'nin küçük ve yoğun B tipi ise kanda yüzemez, damar cidarına oturur, hücrelerin arasından sızarak damar sertliği plağı oluşturur. A tipi plaj topuna, B tipi tenis topuna benzetilebilir. Damar sertliği ve kalp krizine yol açan B tipi LDL'ler sıklıkla rafine karbonhidrat tüketimi ve insülin direnciyle ilişkilidir. Rafine undan yapılan, başta ekmek olmak üzere tahıl ürünleri, fruktozdan zengin mısır şurubu bu tür LDL ve trigliserid yüksekliğine yol açar. Trigliseridler de tıpkı B tipi LDL gibi rafine karbonhidratlar ve insülin seviyesiyle ilişkilidir. Rafine karbonhidratlardan zengin, sağlıklı yağlardan fakir bir diyet insülin direncine ve yüksek trigliserid düzeylerine yol açar.
NASIL DÜŞÜRÜLÜR?
LIF bakımından zengin, taze, temiz, işlenmemiş, organik, yerel, mevsimsel, bitkisel besinlerden oluşan bir diyet ve aktif bir spor yaşamı kolesterolün dengede olmasını sağlar. Ayrıca vitamin, mineral, antioksidan, omega 3 içeren doğal besin takviyeleri de yararlıdır. B3 vitamini, magnezyum, koenzim Q10, omega 3 özellikle önerilmektedir. Kolesterol düşürücü ilaçlar ancak bazı hastalarda faydalı olabilir, birçok yan etkileri vardır. Tamamen bitkisel beslenme 4 yıl gibi bir süre içerisinde kalp krizi ve inme riskini %60 oranında engellerken, kolesterol ilaçlarında bu oran %3 civarındadır. Bitkisel beslenme düzeni, kolesterol ilaçlarından 20 kat daha etkilidir.
YARIN: KANSER NEDEN BU KADAR YAYGIN? - PROF.DR. OSMAN ERK