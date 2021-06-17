Birden fazla işyerinde çalışan ücretliler ve ev sahiplerine müjde: Ev sahibinin vergisi siliniyor

Vergi mükellefleri için sigorta niteliğinde olan matrah ve vergi artırımı ile milyonlarca vatandaş ve işletme yeni bir sayfa açabilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapılandırma tebliğinde matrah artırımına yönelik merak edilen soruları örneklerle anlattı. Son dönemde sıkça gündeme gelen birden fazla işyerinden maaş alan ücretliler ve ev sahipleri de indirimli matrah artırımına gidebilecek.
Peşin ödemede 2 indirim birden yapılacak. Artırılan vergiler 30 Eylül'e kadar tamamen ödenebilecek. Bu vergilerin, ilk taksiti Eylül'den başlamak üzere 2'şer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi imkanı da bulunuyor.