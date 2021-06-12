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    Eğer 31 Ağustos'a kadar başvurursanız... Motorlu Taşıtlar Vergisi faizi ve KYK borçları siliniyor

    Motorlu Taşıtlar Vergisi ve öğrenim kredisi borçları, yapılandırma fırsatı ile daha az ödemeyle kapatılacak. Bunun için 31 Ağustos’a kadar başvuruyu, 30 Eylül’de sona erecek ilk taksit süresini kaçırmayın.

    Araç vergisinde faizler siliniyor

    Borç yapılandırması fırsatı başladı. Vatandaş 30 Nisan 2021 öncesine ilişkin borçlarını yapılandırmadan yararlanarak kolayca kapatabilecek.

    Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), öğrenim ve/veya katkı kredisi gibi borçlarda faiz/ gecikme zammı silinecek, ana paraya Yİ-ÜFE tutarı eklenecek. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarından da indirim yapılacak.

    Borç ilk taksit süresi içinde kapatılırsa Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı, ilk 2 taksit süresi içinde kapatılırsa yüzde 50'si silinecek. Taksit seçilirse ana para ve Yİ-ÜFE tutarından oluşan borca belirlenen katsayılar eklenecek.

        6 eşit taksit için 1,09, 9 taksit için 1,135, 12 taksit için 1,18, 18 taksit için 1,27 katsayısı uygulanacak. Taksitler 2 ayda bir ödenecek.

        NASIL BAŞVURULACAK?
        Vergi, öğrenim kredisi ve trafik cezaları da dahil idari para cezası borçları için başvurular internetten www.gib.gov.tr, e-devlet (www. turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek.

        Bu borçlarda ilk taksit ödeme süresi 30 Eylül günü sona erecek. Ödemeler anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile de yapılabilecek.

            MUAYENEDE GECİKENE FIRSAT
            Araç muayenesini geciktirenler çıkarılan yasadan yararlanmak isterlerse yüzde 5 faiz yerine yüzde 0.75'lik faiz avantajından yararlanabilecek.

            Örneğin; bir otomobilin 26 Ağustos 2016'da araç muayene süresi dolmuş olsun. 15 Ekim 2021'de araç muayenesini yaptırmak istediğinde, bu yıl için 372,88 liralık muayene ücretini ödeyecek.

            Yüzde 5'lik gecikme faizi olsaydı bin 99 lira da gecikme ücreti ödeyecekti. Yeni yasaya göre 0.75'lik faiz dikkate alındığında fazladan ödemesi gereken tutar 85,05 lira olacak. Böylece toplam ödenecek tutar 457,93 lira olacak.

                ÜNİVERSİTELİYE TEMİZ SAYFA
                Yapılandırma kapsamında öğrenim kredisi borçları da bulunuyor.

                Üniversite mezunu milyonlarca genç, yapılandırma imkanıyla öğrenim kredisi borçlarını kolaylıkla kapatabilecek. İsteyen peşin avantajıyla, isteyen de 36 ayda 18 eşit taksitte borcundan kurtulabilecek.

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