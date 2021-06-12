Eğer 31 Ağustos'a kadar başvurursanız... Motorlu Taşıtlar Vergisi faizi ve KYK borçları siliniyor

NASIL BAŞVURULACAK?

Vergi, öğrenim kredisi ve trafik cezaları da dahil idari para cezası borçları için başvurular internetten www.gib.gov.tr, e-devlet (www. turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek.