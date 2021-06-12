Eğer 31 Ağustos'a kadar başvurursanız... Motorlu Taşıtlar Vergisi faizi ve KYK borçları siliniyor

Borç yapılandırması fırsatı başladı. Vatandaş 30 Nisan 2021 öncesine ilişkin borçlarını yapılandırmadan yararlanarak kolayca kapatabilecek.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), öğrenim ve/veya katkı kredisi gibi borçlarda faiz/ gecikme zammı silinecek, ana paraya Yİ-ÜFE tutarı eklenecek. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarından da indirim yapılacak.
Borç ilk taksit süresi içinde kapatılırsa Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı, ilk 2 taksit süresi içinde kapatılırsa yüzde 50'si silinecek. Taksit seçilirse ana para ve Yİ-ÜFE tutarından oluşan borca belirlenen katsayılar eklenecek.