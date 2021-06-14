Yeni yapılandırma fırsatı kapsamında belediyelere olan emlak vergisi, su gibi borçlar da yer alıyor.
30 Nisan 2021 tarihinden öncesine ait emlak vergisi borçlarını yeni yasa ile yapılandırarak kapatma imkanı var.
NASIL HESAPLANACAK?
Yeni yapılandırma fırsatı kapsamında belediyelere olan emlak vergisi, su gibi borçlar da yer alıyor.
30 Nisan 2021 tarihinden öncesine ait emlak vergisi borçlarını yeni yasa ile yapılandırarak kapatma imkanı var.
NASIL HESAPLANACAK?
Vatandaşlar birikmiş emlak vergisi borçlarını, faizini/gecikme zammını sildirip Yİ-ÜFE güncellemesiyle ödeyecek.
İlk taksit ödeme süresi içinde borcu kapatanlardan Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ı alınmayacak.
Eğer borç ilk 2 taksit süresi içinde kapatılırsa bu kez Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50'si silinecek.
30 EYLÜL'E DİKKAT!
İsteyenler 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğini seçebilecek.
Bu durumda ise anapara ve Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar, seçilen taksite göre belirlenmiş katsayıyla çarpılacak.
Taksit ödemeleri 2 ayda bir yapılacak. Yani 18 taksiti seçen 36 ayda borcu ödeyecek.
Başvurular 31 Ağustos'a kadar ilgili belediyeler tarafından alınacak. İlk taksit ödemeleri ise 30 Eylül tarihine kadar yatırılacak.