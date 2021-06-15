Faiz yerine enflasyon farkı, 36 ay vade, farkın yüzde 90'ı silinecek... Yapılandırma ile borcun yarısı siliniyor



Vergi dairelerine olan borçlar için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-Devlet (www. turkiye.gov.tr) üzerinden başvuru yapılabileceği gibi, bağlı bulunulan vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla başvurulabilecek.