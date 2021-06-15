Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Faiz yerine enflasyon farkı, 36 ay vade, farkın yüzde 90'ı silinecek... Yapılandırma ile borcun yarısı siliniyor

    Kamuya olan borçlarını yapılandırmak isteyenler dikkat! Yeni yapılandırma için başvuru süreci başladı. 31 Ağustos'a kadar başvuranlar, önemli bir indirimle borcundan kurtulacak. 146 bin liralık borç, 91 bin liraya inebilecek...

    Borcun yarısı siliniyor

    Kamuya olan borçlarını yapılandırmak isteyenler dikkat! Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği ile yeniden yapılandırmaya ilişkin usul ve esasları belirledi. Buna göre;

    SINIR 30 NİSAN:
    Kanun kapsamında 30 Nisan'dan önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri, gecikme zamları yer alıyor.

    31 AĞUSTOS'U KAÇIRMAYIN:
    Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos gün sonuna kadar ilgili idareye başvurması gerekiyor.

        İNTERNETTEN DE BAŞVURU:


        Vergi dairelerine olan borçlar için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-Devlet (www. turkiye.gov.tr) üzerinden başvuru yapılabileceği gibi, bağlı bulunulan vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla başvurulabilecek.

        BİRDEN ÇOK BORÇ VARSA:


            Borçlular birden fazla vergi dairesine olan borçları için kanundan yararlanma talebinde bulunursa, her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvuracak.

            FAİZ YERİNE ENFLASYON FARKI:


            Alacak asılları üzerinden hesaplanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan kullanılarak hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı alacak asılları ile birlikte ödenecek.

                36 AY VADE:
                Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödenmesi imkanı bulunuyor.

                Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde katsayı uygulanacak. İlk taksit ödeme süresi 30 Eylül'de sona erecek.

                FARKIN % 90'I SİLİNECEK:
                Yapılandırılan tutarların tamamı ilk taksit süresi içinde peşin ödenirse, katsayı uygulanmayacak.

                    Fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ı ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizinin yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.

                    İdari para cezalarında ise yüzde 25 indirim yapılacak. Ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde, fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.

                    MUAYENEDE GECİKENE KOLAYLIK BAŞLADI
                    Araç muayene gecikme bedellerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin esaslar da belli oldu.

                        9 Haziran'a kadar muayene süresi geçtiği halde araç muayenelerini yaptırmamış olanların 31 Aralık'a kadar araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, hesaplanması gereken yüzde 5 fazla yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınacak. Bu tarihten sonra ise aylık yüzde 0.75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın muayene ücreti ile ödenmesi halinde söz konusu yüzde 5 fazla alınmayacak.

                        YARIN: GSS borcunda 2 ayrı imkan
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        İngiliz Financial Times FETÖ'nün oyuncağı oldu!
                        Haberler Yazı Dizisi Faiz yerine enflasyon farkı, 36 ay vade, farkın yüzde 90'ı silinecek... Yapılandırma ile borcun yarısı siliniyor