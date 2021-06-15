Faiz yerine enflasyon farkı, 36 ay vade, farkın yüzde 90'ı silinecek... Yapılandırma ile borcun yarısı siliniyor

Kamuya olan borçlarını yapılandırmak isteyenler dikkat! Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği ile yeniden yapılandırmaya ilişkin usul ve esasları belirledi. Buna göre;
SINIR 30 NİSAN:
Kanun kapsamında 30 Nisan'dan önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri, gecikme zamları yer alıyor.
31 AĞUSTOS'U KAÇIRMAYIN:
Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos gün sonuna kadar ilgili idareye başvurması gerekiyor.