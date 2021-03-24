Dona Gracia Nasi ya da La da Beatrice de Luna, Portekiz'de dünyaya geldi. İspanya Engizisyonu'ndan kaçıp Osmanlı'ya sığındı. Yeğeni Jozef Nasi ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun güvenini kazandı.
Bu şekilde hem ekonomik hem de siyasi açıdan eski gücüne yeniden kavuştu. Nasi, Osmanlı'nın güvencesi altında Galata'da kurduğu bankası ile kendi soydaşlarına yardım sağladı.
Özel ajanları sayesinde soydaşları ile bağlantıya geçti. Gizli Yahudilerin Portekiz ve İspanya'dan kaçmalarına ve zorlukla Alpler üzerinden İtalya'ya veya Balkanlar'a yolculuk etmelerine yardım etti.