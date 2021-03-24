Dona Gracia hiç şüphesiz tüm zamanların, diasporada yaşamış en büyük Yahudi kadını olarak kabul edilir. 1946'da İngiliz tarihçi Cecil Roth, Gracia için "Yahudi tarihinde veya belki de herhangi bir tarihte, günümüze ve onun örgütlenmesine kadar benzer hiçbir şey olmadığını" belirtti.