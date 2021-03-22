RÜSTEM PAŞA YAKINLIK GÖSTERDİ

Dona Garcia Nasi, Padişah Kanuni Sultan Süleyman ile tanışma anını ise hatıralarında şöyle anlatmıştı: Sultan Süleyman ile tanışacağım için çok heyecanlıydım. Topkapı Sarayı'nın büyük kapılarından geçip huzuruna çıktık. Uzun boyluydu. Tahtının yanında ayakta duruyordu. Sultan Süleyman yeğenime "Jozef Nasi, bana kimi getirdin?" diye sordu.