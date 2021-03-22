Onbeşinci asrın son yıllarında Portekizliler, Ümit Burnu'nu geçip Hindistan kıyılarına ulaştı. Bu durum Hindistan ticaretinin yolunu değiştirdi. O zamana kadar Hindistan'dan yüklenen mallar, Basra Körfezi ve Kızıldeniz yoluyla İskenderiye veya Suriye Limanları'na geliyordu.
Sonra da Venedik gemileri ile Avrupa'ya ulaştırılıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun başında, Kanuni Sultan Süleyman vardı. 1535'te Gücerât Hükümdarı Bahadır Şah, İstanbul'a gönderdiği elçi ile padişahtan Portekizliler'e karşı yardım istedi.
Kanuni, Osmanlı Donanması'nı Kızıldeniz'e gönderdi. Aden ele geçti. Osmanlı Donanması Hindistan'a ulaştığında Bahadır Şah, Portekizliler'ce katledilmişti. Yerine ise Üçüncü Mahmud geçirilmişti.