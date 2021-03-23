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    Hürrem Sultan ve Sultan Selim'in gücün kapısını araladı... Kanuni'nin bankeri 'in gizemli hikayesi

    Dona Gracia Nasi, Hürrem Sultan'la yakınlaştı. Sultan Selim'in yanında yer aldı. Bu sayede yeğeni ve damadı Jozef Nasi, 'nın başına atandı. Osmanlı'nın Kıbrıs'ı fethiyle İstanbul'da yerini sağlamlaştırdı. Zengin İtalyanlar'ın birçoğu da 'ya doğru yola çıktı...

    BÜLENT ERANDAÇ
    Hürrem'le dost oldu gücünü kurdu

    Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkan Dona Gracia Nasi, İstanbul'a iyice yerleşmişti. Yeğeni Jozef Nasi de yanından ayırmıyordu. Dona Gracia, Jozef'i kızı Reina ile evlendirdi.

    Jozef, hem halası hem de kayınvalidesi olan Dona Gracia ile Avrupa'daki iktisadi işlerini İstanbul'da sürdürmeye başladı. İstanbul'da açtıkları banka çabucak gelişti. Ticarethaneler arasında büyük bir yer tuttu.

    Galata Bankerliğiyle hem Osmanlı'nın hem de Avrupa'nın kredi mekanizmalarının en güçlü köprülerini kurdular. Gracia ile yeğeni Jozef Nasi, Avrupa devletlerinin siyasi durumunu ve iç çekişmelerini de çok yakından takıp ediyorlardı.

        İstanbul'da da Sultan'ın bilgisine sunuyorlardı. Sinyora Gracia'nın Kanuni Sultan Süleyman'a yaklaşmasında Sadrazam İbrahim Paşa ile Hürrem Sultan'ın da büyük etkisi vardı. Bu sayede Dona Gracia, Kanuni ve Hürrem'in oğulları Şehzade Selim ve eşi ile yakınlaşmıştı.

        AVRUPA'DAN GÖÇ
        Hürrem Sultan ve Şehzade Selim de Dona Gracia'a büyük yakınlık duyuyordu. Tarihler 7 Eylül 1566'yı gösterdiğinde ise Kanuni Sultan Süleyman 72 yaşında Zigetvar Kuşatması'nda şehit oldu.

        2'inci Selim padişah olarak tahta çıktı. Kanuni'nin bankeri olarak tarihe geçen Dona Gracia Mendes, Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi ve oğlu 2. Selim'in annesi olan Hürrem Sultan'la kurduğu dostluk sayesinde sarayın vazgeçilmez ismi oldu.

            Yeğeni Jozef Nasi'nin de saraydaki itibarı daha da arttı. 2. Selim, Jozef'i Nakşe Dükü yaptı. Kiklad, Antiparo, Melo, Syra, Santorin gibi Yunan adalarının yönetimi Dona Gracia ve Jozef Nasi'ye verildi. Bu gelişmeden sonra da zengin İtalyanlar'ın bir kısmı Galata'ya göç etti.

            TİCARET YOLU ONA VERİLMİŞTİ
            Dona             Gracia'nın şirketi Mendes Müessesi, Türkiye ile İtalya arasında yün, tekstil ürünleri, biber ve hububat ticareti yapıyordu. Lehistan'la (Hürrem Sultan'ın memleketi) Türkiye arasında olan balmumu ticareti inhisarı da ona verilmişti.

            Dona Gracia, Galata'daki bankası aracılığıyla Batı Avrupa Devletleri'ne de kredi veriyordu.

                KIBRIS'IN FETHİ
                2. Selim, 1570 yılında Kıbrıs'ı Venedikliler'den aldı. Bu seferin arkasında da Dona Gracia ve Jozef Nasi'nin etkili olduğu söyleniyordu. Çünkü ikilinin amacı kendilerini sürgün eden Venedik'ten intikam almaktı. Kıbrıs'ın fethinden sonra Padişah Selim'in yerleştirme fermanı ile "500 Yahudi'nin Kıbrıs'a yerleştirilmesi" öngörüldü.

                SOKULLU'NUN İTİRAZI
                Kıbrıs'ın                 fethine kalkışılmasına, Veziriazam Sokullu Mehmet Paşa karşı çıkmıştı. Tarihi kaynaklara göre Sokullu, Osmanlı ile barış antlaşması yapan Venedik'e savaş açmanın doğru olmadığını söylemişti.

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