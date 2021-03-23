Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkan Dona Gracia Nasi, İstanbul'a iyice yerleşmişti. Yeğeni Jozef Nasi de yanından ayırmıyordu. Dona Gracia, Jozef'i kızı Reina ile evlendirdi.
Jozef, hem halası hem de kayınvalidesi olan Dona Gracia ile Avrupa'daki iktisadi işlerini İstanbul'da sürdürmeye başladı. İstanbul'da açtıkları banka çabucak gelişti. Ticarethaneler arasında büyük bir yer tuttu.
Galata Bankerliğiyle hem Osmanlı'nın hem de Avrupa'nın kredi mekanizmalarının en güçlü köprülerini kurdular. Gracia ile yeğeni Jozef Nasi, Avrupa devletlerinin siyasi durumunu ve iç çekişmelerini de çok yakından takıp ediyorlardı.