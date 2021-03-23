Yeğeni Jozef Nasi'nin de saraydaki itibarı daha da arttı. 2. Selim, Jozef'i Nakşe Dükü yaptı. Kiklad, Antiparo, Melo, Syra, Santorin gibi Yunan adalarının yönetimi Dona Gracia ve Jozef Nasi'ye verildi. Bu gelişmeden sonra da zengin İtalyanlar'ın bir kısmı Galata'ya göç etti.