



Muhafızları ve 50 yardımcısı da yanındaydı. Mendes'in yolculuğunu, Kanuni Sultan Süleyman'ın yanında çalışan yeğeni Yasef Nasi planlamıştı. Sinyora'nın geleceğinden haberi olan Osmanlı Paşaları ise Mendes ile ailesini geçtiği yerlerde en iyi şekilde ağırladı. Korumaları arasında Osmanlı muhafızları da vardı. Mendes, yaşadığı tarihi anların her saniyesini kaleme aldı. İstanbul'a yolculuğunu şöyle anlatmıştı: Süleyman'ın şehri, dünyanın en güzel yerlerinden birine kurulmuştu. İçinden Karadeniz ve Marmara'yı bağlayan bir boğaz geçiyor.





Bir tarafından Haliç uzanıyordu. Dört bir yanda ormanlar, korular ve akarsular vardı... Osmanlı'nın yaptığı eşsiz güzellikte camiler ve binalar heybetle yükseliyordu. Şehre girer girmez çok sevdiğim baharatların kokusunu duyup insan kalabalığını ve canlılığını görünce şaşırdım. Ansvers, Venedik ve Ferrara da kalabalıktı ama İstanbul çok daha kalabalık bir şehirdi. Bizi meydanda Sultan Süleyman'ın doktoru Moşe Hamon karşıladı. "Osmanlı'ya sığındık. Sonunda daha özgür olacağımız yeni bir yurda kavuştuk. Başka bir yerde rahat edemezdik" dedim.