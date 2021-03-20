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    Avrupa'daki krallara kredi verdi: İmdadına yetişti... 'ın gizemli hikayesi

    Sinyora Mendes, 'de dünyaya geldi. Yahudi kimliğini gizledi. Eşi öldükten sonra tüm işleri o yönetti. Avrupa'daki krallara kredi verdi. Ancak, Alman, Fransız ve kanı taşıyan Kral Şarlken, onun gerçek kimliğini öğrendi. Mal varlığına el koymak için harekete geçti. İmdadına yetişti.

    BÜLENT ERANDAÇ
    Kral Şarlken'den kaçış

    Tarihler 1497'yi gösterdiğinde Portekiz'de iç karışıklık çıktı. İspanyol engizisyonu, Hrıstiyanlık dışındaki tüm dinlere karşı baskıyı arttırdı. Portekiz Kralı Manuel, 1497'de 4 ila 14 yaşları arasındaki tüm çocukların vaftiz edileceğini açıkladı.

    Aksi halde davrananların idam edileceğini duyurdu. Hedefte ise Yahudiler vardı. Bunun üzerine Yahudiler, Osmanlı'ya sığınmaya karar verdi. İşte Dona Gracia Mendes'in hikayesi bu dönemde başladı.

    La Senyora veya Giveret diye anılan Dona Gracia, 1510'da Portekiz'de dünyaya geldi. 1528'de dönemin zenginlerinden olan Francisco Mendes Nasi ile evlendi.

        Hindistan'dan getirdiği baharatı Avrupa'ya satan Nasiler, Portekiz'in en güçlü şirketlerinden biriydi. 1537'de kocasının ölümü üzerine Gracia kocasının işini üstlendi.

        Bankerlik mesleğini de yürüterek banka haline geldi. Bu sayede Fransa ve Almanya'daki hanedanlıklarla tanıştı. Onlara kredi vermeye başladı. V. Karl ya da Şarlken, Kutsal Roma İmparatoru, İspanya Kralı, Habsburg Hollandası Lordu ve Burgonya Kontu'ydu.

        I. François de (Fransuva) Mendes'in müşterilerinden biriydi.

            Ancak 5. Karl, Mendes'in gizlice Yahudiliğe devam ettiğini öğrendi. Mal varlığına el koymak için harekete geçti. Tehlikenin farkında olan Mendes, Belçika'nın Anvers kentine yerleşti.

            Birçok Yahudi'nin engizisyondan kaçmasına yardım etti. 1545'te Venedik'e gitti. Ancak rahat etmedi. Öz kızkardeşi tarafından Yahudi olduğu gerekçesiyle Venedik hükümetine ispiyonlandı ve hapse atıldı. Bunu duyan yeğeni Don Yasef Nasi, halası için harekete geçti.

            Padişah Kanuni Sultan Süleyman'ın doktoru olan Moses Hamon'dan yardım istedi. Hamon durumu anlatınca Süleyman, Gracia'- nın derhal serbest bırakılmasını emreden mesajı Venedik'e gönderdi.

                Venedik, Gracia'yı serbest bırakıp mal varlıklarını iade etti. Venedik'ten Ferrara'- ya geçip Museviliğini açıkladı.

                VALOIS'İN HÜKÜMDARI
                1. Francois 1515 ile 1547 yılları arasında hüküm süren Fransa kralıdır. Valois Hanedanı'ndan gelen beş hükümdardan ilkidir. Yaptırdığı krallık sarayları ve konakları, burjuva konaklarına örnek olmuştu. Edebiyata da önem veren I. François, College'de France'ın kurucusudur. I. François Batı Avrupa'da İngiltere ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ile rekabete girmişti. Bu ülkelere karşı Osmanlı İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman ile ittifak yaptı.

                KRALLARIN KRALI CARLOS
                V. Karl ya da Şarlken... İspanyollar ona Carlos diyordu. 1500'de Belçika'da doğdu. Babası Habsburg Hanedanlığı'ndan gelen 2. Philippe, annesi ise Kastilya Kraliçesi Deli Juanna'ydı. Alman Habsburg, Fransız ve İspanyol kanı taşıyordu. Dedesi İmparator Max, 1516'da ölünce Şarlken'in babası Arşidük Güzel Philipp'e büyük miras kaldı. Aynı yıl anne tarafından dedesi olan 2'inci Fernando'nun ölümüyle Kastilya, Aragon, Napoli, Sicilya Krallıkları'nın taçları şahsında birleşti. Şarlken, 1519'da Alman İmparatoru seçilince, Avrupa'daki en büyük imparatorluğun sahibi oldu.

                    BABADAN OĞULA GEÇEN HEKİMLİK
                    İspanya'dan Osmanlı'ya göç edenler tıp alanında uzmandı. Bunların çoğu Saray Hekimi oldu. Osmanlı'da da Hamonlar (Amon) bu geleneği yürüten ailelerdendi. İspanya'da doğan Moses, babası Joseph ile birlikte İstanbul'a gelip Süleyman'ın doktoru oldu. Türkçe yazdığı eserinde diş ameliyatlarından bahsetti.

                    YARIN: OSMANLI'YA DOĞRU...
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                    Haberler Yazı Dizisi Avrupa'daki krallara kredi verdi: İmdadına Kanuni Sultan Süleyman yetişti... Dona Gracia Mendes'ın gizemli hikayesi