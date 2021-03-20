VALOIS'İN HÜKÜMDARI

1. Francois 1515 ile 1547 yılları arasında hüküm süren Fransa kralıdır. Valois Hanedanı'ndan gelen beş hükümdardan ilkidir. Yaptırdığı krallık sarayları ve konakları, burjuva konaklarına örnek olmuştu. Edebiyata da önem veren I. François, College'de France'ın kurucusudur. I. François Batı Avrupa'da İngiltere ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ile rekabete girmişti. Bu ülkelere karşı Osmanlı İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman ile ittifak yaptı.