Tarihler 1497'yi gösterdiğinde Portekiz'de iç karışıklık çıktı. İspanyol engizisyonu, Hrıstiyanlık dışındaki tüm dinlere karşı baskıyı arttırdı. Portekiz Kralı Manuel, 1497'de 4 ila 14 yaşları arasındaki tüm çocukların vaftiz edileceğini açıkladı.
Aksi halde davrananların idam edileceğini duyurdu. Hedefte ise Yahudiler vardı. Bunun üzerine Yahudiler, Osmanlı'ya sığınmaya karar verdi. İşte Dona Gracia Mendes'in hikayesi bu dönemde başladı.
La Senyora veya Giveret diye anılan Dona Gracia, 1510'da Portekiz'de dünyaya geldi. 1528'de dönemin zenginlerinden olan Francisco Mendes Nasi ile evlendi.