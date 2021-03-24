Beyoğlu'nun sembol yapısı Frej Apartmanı | Gizemli Apartmanlar

Kurmay yüzbaşı rütbesindeyken, subayların yabancı kadınlarla evlenmesi yasaklanınca 1927'de ordudan ayrıldı. Kendisini tarih, arkeoloji ve sanata adadı. Ayasofya Müzesi Müdürü ve sonra da Turing Başkanı olmuştu ki 4 ay sonra evinin önünde açılan bir çukura düşüp kalçasını kırdı ve kısa bir süre sonra da vefat etti.