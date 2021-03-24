Beyoğlu'nun sembol yapısı Frej Apartmanı | Gizemli Apartmanlar

Şişhane Meydanı'ndan Okçular Caddesi'ne dönerken solda kalan adadaki tarihi yapı Frej Apartmanı'dır ve cephesindeki heykelleriyle hemen dikkat çeker. 1905'te Rum Mimar Konstantinos Kyriakidis'e yaptırılan binadaki heykeller Fransa'dan, dış cephe taşları Malta'dan, merdiven mermerleri de İtalya'dan getirilmiş.
İnşaat mühendisliği açısından oldukça güvensiz olan yapının taşıyıcı sistemine 90'lı yıllarda müdahale edilmiş.
Binanın sahibi olarak Türkiye'de sayısız kaynakta Selim Hanna Frej olarak geçen ismin doğrusu Selim Maxime Pierre Freige'dir. Babası Hanna Jean Freige (1806- 1877) Arap, annesi Locuia Hanoury ise ABD'lidir.