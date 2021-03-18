Beyoğlu'nun simgelerinden Doğan Apartmanı içinde büyük bir acı taşıyor: Gizemli apartmanlar

Her konut, içinde acı ve tatlı anıları barındırır. Beyoğlu'ndaki bazı apartmanlarda da sıra dışı olaylar yaşanmıştır. Hikayeleri, bazen düşündürmüş, bazen de üzmüştür.
İstiklal Caddesi'nin paralelindeki Serdar-ı Ekrem Sokağı'nda bulunan Doğan Apartmanı da bunlardan biridir. Burası kamuoyunda Okan Bayülgen'in daire almasıyla da bilinir.
Galata'daki bu apartman, yakın tarihin ünlü simalarıyla da anılıyor. 1892-1895 yılları arasında Alman asıllı Belçikalı Banker Charles Helbig tarafından yaptırılan bina, kayıtlara Nahid Bey Apartmanları adıyla girmiş. 1848'de İstanbul'a yerleşen Helbig, 1894'te binanın bittiğini göremeden öldü. Helbig, 1853'te İstanbul doğumlu Leontine Balzac'la evlenmişti.