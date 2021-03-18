Beyoğlu'nun simgelerinden Doğan Apartmanı içinde büyük bir acı taşıyor: Gizemli apartmanlar

Çiftin, Belçika Kongosu Başbakanlığı da yapan toruları Leon Helbig de Balzac ise adına altın hatıra parası basılacak kadar önemli birisidir. Bina, 1919'da sigara kağıdı fabrikası sahibi Mair de Botton ve kardeşi David de Botton tarafından satın alınınca adı Botton Han oldu.