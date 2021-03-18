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    Beyoğlu'nun simgelerinden Doğan Apartmanı içinde büyük bir acı taşıyor: Gizemli apartmanlar

    Beyoğlu’nun simgelerinden olan ‘u’ şeklindeki Doğan Apartmanı’nı yaptıran Belçikalı banker, içinde oturamadan hayatını kaybetti. ’nı kuran ise binaya İsviçre’de ölen oğlu Doğan’ın adını verdi.

    TAYFUN ER TAKVIM GAZETESI
    Acıyla Doğan Apartmanı!

    Her konut, içinde acı ve tatlı anıları barındırır. Beyoğlu'ndaki bazı apartmanlarda da sıra dışı olaylar yaşanmıştır. Hikayeleri, bazen düşündürmüş, bazen de üzmüştür.

    İstiklal Caddesi'nin paralelindeki Serdar-ı Ekrem Sokağı'nda bulunan Doğan Apartmanı da bunlardan biridir. Burası kamuoyunda Okan Bayülgen'in daire almasıyla da bilinir.

    Galata'daki bu apartman, yakın tarihin ünlü simalarıyla da anılıyor. 1892-1895 yılları arasında Alman asıllı Belçikalı Banker Charles Helbig tarafından yaptırılan bina, kayıtlara Nahid Bey Apartmanları adıyla girmiş. 1848'de İstanbul'a yerleşen Helbig, 1894'te binanın bittiğini göremeden öldü. Helbig, 1853'te İstanbul doğumlu Leontine Balzac'la evlenmişti.

        Çiftin, Belçika Kongosu Başbakanlığı da yapan toruları Leon Helbig de Balzac ise adına altın hatıra parası basılacak kadar önemli birisidir. Bina, 1919'da sigara kağıdı fabrikası sahibi Mair de Botton ve kardeşi David de Botton tarafından satın alınınca adı Botton Han oldu.

        Botton Ailesi'nin İstanbul'da doğan çocukları II. Dünya Savaşı'nda Naziler'in kurduğu Auschwitz toplama kampında hayatını kaybetti. Bugünkü adı, Yapı Kredi Bankası'nın kurucusu ve sahibi olan Kâzım Taşkent'in oğlu Doğan'dan geliyordu.

        1929 doğumlu Doğan Taşkent, 1939'da İsviçre'de okurken bir okul gezisi esnasında düşen çığın altında can vermiş ve cesedine de ulaşılamamıştı. Taşkent'in amcası Esat Paşa (Mehmet Esat Bülkat) Atatürk'ün Çanakkale'deki komutanıdır.

            Doğan Apartmanı'nda en uzun süre oturanlardan birisi de TKP'nin ünlü isimi Rasih Nuri İleri, Taşkent'in akrabasıydı. Ünlü Ressam Abidin Dino'nun da kuzeni olan İleri ve Dino'nun ortak dedesi olan Abidin Paşa, zengin bir Osmanlı valisidir.

            Valilik yaptığı Adana'daki arazisinin büyüklüğü 180 milyon metre karedir. İstanbul Barosu eski Başkanı Yücel Sayman, Şener Şen, Teoman, Okay Temiz, apartmanda oturan ünlülerden bazılarıdır...

            SADECE AVLUYA GİRİŞE İZİN VAR


                U şeklindeki avluyu çeviren altı katlı, dört ayrı yığma blokta toplam 51 daireden oluşan apartmanın sadece avlusuna girip kısa bir süre bakmak mümkün.

                Milyon dolarlık dairelerin yer aldığı binaların içine girmek yasak. Bahçesinin düzenlemesi işini de 2003'teki İngiliz Başkonsolosluğu ve HSBC saldırılarda ölen İngiliz Başkonsolosu Roger Short'un eşi Victoria Short yapıyor.
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