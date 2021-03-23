Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    , , ... Mısır Apartmanı hala daha Türkiye'nin en meşhur apartmanı...

    Türkiye'nin en meşhur apartmanı... Romanlarda, filmlerde, anılarda, hatta komplo teorilerinde sık sık adı geçen, Tünel ile arasında yer alan Mısır Apartmanı, Saint Antonie Katolik Kilisesi'ne de komşudur. Hidiv tarafından kişisel konut olarak 1910'da Hovsep Aznavuryan'a yaptırıldı. İşte Türkiye'nin hala daha en meşhur apartmanı olan Mısır Apartmanı'nın hikayesi...

    TAYFUN ER TAKVIM GAZETESI
    En ünlü apartman

    Türkiye'nin en meşhur apartmanı... Romanlarda, filmlerde, anılarda, hatta komplo teorilerinde sık sık adı geçen, Tünel ile Galatasaray Lisesi arasında yer alan Mısır Apartmanı, Saint Antonie Katolik Kilisesi'ne de komşudur.

    Hidiv Abbas Halim Paşa tarafından kişisel konut olarak 1910'da Hovsep Aznavuryan'a yaptırıldı. Abbas Halim Paşa (1866-1934) Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunudur.

    İsviçre'de okudu, uzun yıllar Avrupa'da yaşadıktan sonra Hidiv Tevfik Paşa'nın kızıyla evlendi ve İstanbul'a yerleşti.

        Sultan II. Abdülhamid döneminde Bursa Valiliği ve Nafia Nazırlığı yaptı. İstanbul'un işgali sonrasında Malta'ya sürgün edildi. Kahire'de vefat etti.

        Ölümünden sonra varisi olan kızları tarafından bina apartmana çevrildi.

        Mustafa Kemal Atatürk'ün diş hekimi Sami Günzberg'e diş muayeneleri için gittiği bilinen binada, Mithat Cemal Kuntay ve Mehmet Akif Ersoy da yaşadı.

            Mehmet Akif Ersoy, Mısır'da 10 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü.

            Döndüğünde onu birkaç dostu karşıladı. Bunlardan birisi de noter ve yazar olan Mithat Cemal Kuntay'dı. Ersoy, Kuntay'ın Mısır Apartmanı'nın 2. katında bulunan dairesinde kaldı ve burada vefat etti.

            MODA MERKEZİ OLDU
            Bina 1940'ta Hayri İpar'a satıldı. Hayri İpar, binayı iş hanına çevirirken, 3 kat daha ekledi. İş hanı olduktan sonra içindeki ünlü terzileri nedeniyle bina adeta Türkiye'nin moda merkezi oldu. Bu terzilerden Nedret Hanım, ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın annesidir.

                Ünlü siyasetçi Hüsamettin Cindoruk'un avukatlık bürosu da 1964'te yerleştiği bu binadaydı. 'Şeker Kralı' olarak bilinen Hayri İpar, Harp Okulu ve Hukuk'u bitirir ama iş hayatını seçer. Türkiye'de kendi adına, Kazım Taşkent ve Şakir Kesebir'le birlikte ilk şeker fabrikasını kuran kişidir.

                Hayri Bey, II. Dünya Savaşı çıkınca, mallarına el konulacak kaygısıyla ABD'ye kaçar, film yıldızlarıyla şaşaalı bir hayat yaşar.

                ÜNLÜLERLE GÜNDEM OLDU
                II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye'ye dönen Hayri İpar, işlerini büyük oğlu Ali'ye devreder. Küçük oğlu Mehmet, intihar eder. Demokrat Parti'yle çok yakın olan Ali İpar 27 Mayıs'ta Yassıada'ya gönderilirken; usulsüz alındığı iddia edilen 4 gemisine de el konulur.
                    Haberler Yazı Dizisi Rita Hayword, Virginia Bruce, Ali İpar... Mısır Apartmanı hala daha Türkiye'nin en meşhur apartmanı...