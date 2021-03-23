Türkiye'nin en meşhur apartmanı... Romanlarda, filmlerde, anılarda, hatta komplo teorilerinde sık sık adı geçen, Tünel ile Galatasaray Lisesi arasında yer alan Mısır Apartmanı, Saint Antonie Katolik Kilisesi'ne de komşudur.
Hidiv Abbas Halim Paşa tarafından kişisel konut olarak 1910'da Hovsep Aznavuryan'a yaptırıldı. Abbas Halim Paşa (1866-1934) Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunudur.
İsviçre'de okudu, uzun yıllar Avrupa'da yaşadıktan sonra Hidiv Tevfik Paşa'nın kızıyla evlendi ve İstanbul'a yerleşti.