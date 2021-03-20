Büyük Kulüp, 1882'de Beyoğlu'ndaki binada Cercl'e d'Orient adıyla açılmıştı



Çünkü "serkl" dairesel şekilde oturmuş insanlardır ve bu şekil bir dayanışmayı anlatır. Bugün de siyasetçisinden, iş insanına ve bürokratına kadar çok güçlü olan Büyük Kulübü anlamadan iktidar seçkinlerini anlamak mümkün değildir. 12 Eylül döneminin Başbakanı Bülent Ulusu, bir dönem kulübün başkanlığını yaptı dersek gücü ve önemi daha iyi anlaşılabilir. Abraham Paşa'nın serveti bile şaşalı hayatını ve elmastan yapılma zarlarıyla oynadığı kumar masraflarını karşılamayınca, 1898'de binanın mülkiyeti borçlu olduğu Osmanlı Bankası'na geçti. Cumhuriyet döneminde tek değişiklik 1944'te adının Büyük Kulüp olmasıydı. 1957'de binanın sahibi Emekli Sandığı oldu ama Kulüp, 1983'te çıkan yangına kadar yerinde kaldı.

YARIN: KAMONDO APARTMANI