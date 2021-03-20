Büyük Kulüp, 1882'de Beyoğlu'ndaki binada Cercl'e d'Orient adıyla açılmıştı

5 Haziran 1870'te çıkan yangın Beyoğlu'nun büyük bir kısmını küle çevirmişti. Binaları yananlar arsalarını satıyorlardı. Peşin parası olanlar da parsel parsel yangınzedelerin yerlerini satın alıyordu. Bu kişilerden birisi de Abraham (Eramyan) Paşa'ydı.
Abraham Paşa, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın sarrafı Eğinli Erem Amira'nın torunuydu. Babası Kevork Eremyan da sarraftı. Mısır'ın ilk başbakanı Nubar (Mıgırdıç Nubaryan) Paşa'nın da kayınbiraderiydi.
Mehmet Ali Paşa'nın torunu Hidiv İsmail Paşa, Abraham Paşa'yı İstanbul Kethüdası olarak tayin etti. Abraham Paşa, aileden gelen zenginliğine, Süveyş Kanalı inşaatı nedeniyle bir servet daha katmıştı. Sultan Abdülaziz'le olan dostluğu sayesinde paşa unvanı verildi ve İstanbul'da önemli bir güç sağladı. Sultan Abdülhamid kendisini ayan üyesi yaptı.