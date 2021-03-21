Beyoğlu'nun Galata bölgesinde, Serdar-ı Ekrem sokağında yani Doğan Apartmanı'yla aynı yerde tarihi ve ilginç yapılardan birisi de Kamondo Hanı'dır. Yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen dört katlı bina, neo-klasik üslupta olup, devrin ünlü zenginlerinden Abraham Behor de Camondo tarafından yaptırılmıştı.



Kamondo ya da orijinal haliyle Camondo deyince, sadece 1492'de İspanya'da başlayan ve 1943'te Nazi toplama kampı Auschwitz'de sona eren bir ailenin öyküsünden değil, Avrupa ve Osmanlı tarihinin bir bölümünden bahsetmiş oluruz.



Kastilya, Galiçya, Bask ve Asturias'tan oluşan Kastilya Krallığı'nın Kraliçesi Isabel ile Aragon, Katalonya, Valensiya ve Balear Adaları'nı kapsayan Aragon Krallığı'nın Kralı Ferdinand 1469'ta evlendi. Bu evlilikten İspanya Krallığı doğdu ama ortak bir etnik temel yoktu. Bunun için ortak payda olarak Katoliklik seçildi. 31 Mart 1492'de yayınlanan Elhamra Kararnamesi'yle ülkede yaşayan Yahudiler'in dört ay içinde ülkeyi terk etmesi veya Katolikliğe geçmesi mecburi kılındı. Aksi takdirde öldürüleceklerdi.