Beyoğlu'nun Galata bölgesinde, Serdar-ı Ekrem sokağında yani Doğan Apartmanı'yla aynı yerde tarihi ve ilginç yapılardan birisi de Kamondo Hanı'dır. Yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen dört katlı bina, neo-klasik üslupta olup, devrin ünlü zenginlerinden Abraham Behor de Camondo tarafından yaptırılmıştı.
Kamondo ya da orijinal haliyle Camondo deyince, sadece 1492'de İspanya'da başlayan ve 1943'te Nazi toplama kampı Auschwitz'de sona eren bir ailenin öyküsünden değil, Avrupa ve Osmanlı tarihinin bir bölümünden bahsetmiş oluruz.
Kastilya, Galiçya, Bask ve Asturias'tan oluşan Kastilya Krallığı'nın Kraliçesi Isabel ile Aragon, Katalonya, Valensiya ve Balear Adaları'nı kapsayan Aragon Krallığı'nın Kralı Ferdinand 1469'ta evlendi. Bu evlilikten İspanya Krallığı doğdu ama ortak bir etnik temel yoktu. Bunun için ortak payda olarak Katoliklik seçildi. 31 Mart 1492'de yayınlanan Elhamra Kararnamesi'yle ülkede yaşayan Yahudiler'in dört ay içinde ülkeyi terk etmesi veya Katolikliğe geçmesi mecburi kılındı. Aksi takdirde öldürüleceklerdi.
Böylece ülkeden kaçan Yahudiler'e ait mülkler de yok pahasına satın alınarak sadece Katolikler'e mahsus bir sermaye birikimi sağlanmıştı. Bu insanlık dışı uygulama sonrası ülkeden kaçmak zorunda kalan Yahudiler; Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya'nın çeşitli bölgelerine dağıldılar. Bu Yahudiler'e bugün de Sefarad yani İspanya Yahudisi denir. İşte o ailelerden birisi de Camondo Ailesi'ydi.
Önce Venedik'e yerleştiler, 18. yüzyılın ortalarında da İstanbul'a geldiler. Ailenin bilinen ilk üyesi Haim Camondo'dur. 1782'de Padişah tarafından dalaverecilik suçu nedeniyle 24 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenince ailesiyle birlikte Trieste'ye gitti. 1784'te oğlu İsaac, İstanbul'a geri döndü ve babasının işlerini devraldı.
Abraham (Avram) Camondo (1781-1783) ve ağabeyi İsaac Camondo 1802'de Galata'da "Isaac Camondo & Cie" isminde bir banka kurdular.
İsaac, 1832'de vebadan ölünce çocuğu olmadığı için bütün serveti kardeşine kaldı.
Abraham Camondo, hem padişahlarla hem de başta Sadrazam Mustafa Reşit Paşa ve onun ekibi olmak üzere bürokratlarla yakın ilişkiler geliştirdi. Osmanlı'da mülk edinme izni alan tek kişiydi.
Bankasına borcunu ödeyemeyenlerin mallarına el koydukça anormal zenginleşti. Yüksek faizle de devletin sıcak para ihtiyacını karşılıyordu.
Bundan sonrası Galata Bankerleri, Osmanlı'nın finansal çöküşü ve İktisat Tarihi alanına girer ve anlatmaya yerimiz yetmez.
Abraham Kamondo, tek oğlu Salomon Raphael'in 1866'da ölümünden sonra Paris'e gitti.
1873'teki vefatı sonrası vasiyeti gereği cenazesi İstanbul'a getirildi ve buraya gömüldü. Bankanın ve işlerin başına, üç erkek kardeşin en büyüğü olan ve dedesiyle aynı ismi taşıyan Abraham Behor Camondo (1833- 1905) geçti. Kamondo Hanı ve Merdiveni'ni de yaptıran kişidir.
Abraham Behor'un kardeşi Nisim Camondo'nun torunu ve onun iki çocuğu Naziler tarafından toplama kamplarında öldürüldü.