İstanbul Beyoğlu'nun tarihi yapılarından bir diğeri, İstiklal Caddesi üzerinde ve Tünel'e yakın konumda bulunan Botter Apartmanı'dır.
Mimari açıdan en büyük özelliği, zarif, dekoratif süslemelerin ön plana çıktığı sanat akımı denebilecek "Art Nouveau" tarzında İstanbul'da yapılan ilk yapı olmasıdır. İnşaat Mühendisliği açısından ise o dönem için teknik ilerleme olan volta döşeme denen usulle, büyük alanları kirişsiz geçebilmesidir.
Botter Apartmanı, Sultan II. Abdülhamid'in özel terzisi olan Hollanda uyruklu Jean Botter tarafından, Sultan Abdülhamid'in İtalya'dan getirdiği dönemin ünlü mimarı Raimondo D'Aronco'ya (1857-1932) 1900 yılında yaptırılmıştır.