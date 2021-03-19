Botter sadece sarayın terzisi değil, aynı zamanda dönemin sosyetesi için de giysi diken bir modacıydı. O yüzden bodrum ve en üstte bulunan çekme kat dahil 7 katlı yapının, zemin ve birinci katını kendi iş yeri, üst katları da kendisinin ve geniş ailesinin konutu olarak kullanıyordu. Binanın mülkiyeti daha sonra Bozcaadalı Hasan Paşa da olarak bilinen Hasan Hüsnü Paşa'ya (1832-1903) geçti.