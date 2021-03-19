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    Abdülhamid'e özel terzilik bile yaptı: Beyoğlu'ndaki apartmanının hikayesi şaşırtıyor

    uyruklu modacı , hem Abdülhamid’e özel terzilik yaptı. Hem de İstanbul sosyetesine kıyafet dikti. Adına yaptırdığı Botter apartmanı sürekli el değiştirdi, ’ye kadar geçti.

    TAYFUN ER TAKVIM GAZETESI
    Sosyete apartmanı!

    İstanbul Beyoğlu'nun tarihi yapılarından bir diğeri, İstiklal Caddesi üzerinde ve Tünel'e yakın konumda bulunan Botter Apartmanı'dır.

    Mimari açıdan en büyük özelliği, zarif, dekoratif süslemelerin ön plana çıktığı sanat akımı denebilecek "Art Nouveau" tarzında İstanbul'da yapılan ilk yapı olmasıdır. İnşaat Mühendisliği açısından ise o dönem için teknik ilerleme olan volta döşeme denen usulle, büyük alanları kirişsiz geçebilmesidir.

    Botter Apartmanı, Sultan II. Abdülhamid'in özel terzisi olan Hollanda uyruklu Jean Botter tarafından, Sultan Abdülhamid'in İtalya'dan getirdiği dönemin ünlü mimarı Raimondo D'Aronco'ya (1857-1932) 1900 yılında yaptırılmıştır.

        Botter sadece sarayın terzisi değil, aynı zamanda dönemin sosyetesi için de giysi diken bir modacıydı. O yüzden bodrum ve en üstte bulunan çekme kat dahil 7 katlı yapının, zemin ve birinci katını kendi iş yeri, üst katları da kendisinin ve geniş ailesinin konutu olarak kullanıyordu. Binanın mülkiyeti daha sonra Bozcaadalı Hasan Paşa da olarak bilinen Hasan Hüsnü Paşa'ya (1832-1903) geçti.

        Paşa'nın 10 oğlu, bir kızı vardı. Bina Paşa'nın 3. oğlu, Mahmut Nedim Oyvar'a kaldı. Mahmut Nedim Bey, 1953'te vefat edince da Botter Apartmanı eşi Zeynep Oyvar'ın oldu. Oyvar, daha sonra Tepedelenli Ali Paşa'nın torunu Mennan Tepedelen'le evlendi. Bu evlilik de bir yıl sürdü. Zeynep Hanım'ın çocuğu olmadığı için en küçük kardeşi Yavuz Hulusi Görey'in kızı, yani yeğeni Emine Resa Selbes'i evlatlık edindi.

        1993'te Vefat edince Botter Apartmanı da vasiyetinde yazdığı gibi yeğenine kaldı. Mahmut Nedim Oyvar'ın biri kız 10 kardeşinin çocukları, mirasın geçersiz olduğunu, Zeynep Oyvar'ın akıl sağlığı yerinde olmadan vasiyet düzenlediğini ileri sürdüler.

            Ancak, gerçek mirasçı biziz diyen Emine Resa Selbes ve kuzeni Tüli Kamhi, dava açtılar. Ünlü iş adamı Jak Kamhi'nin eşi Tüli Hanım, Zeynep Oyvar'ın kardeşi Nevgece Hanım'ın Dr. Şinasi Erel'le olan evliliğinden doğan kızıdır. Taraflar birbirleri aleyhine onlarca dava açtılar. Uzun yıllar sonra, mahkeme, "Botter Apartmanı'nın sahibi Emine Resa Selbes ve Tüli Kamhi'dir" kararını verdi.

            YARIN: CERCLE D'ORIENT (SERKILDORYAN)
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