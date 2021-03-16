Karşısına birçok ülkeden bira sonucu vardı. Ama Çin'den çıkmadı. Sonra "Çin" diye aratınca hiçbir şeyle karşılaşmadı. O zaman arkadaşlarına "Neden biz de Çin üzerine bir şeyler yapmıyoruz?" tavsiyesini yaptı.