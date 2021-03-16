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    Bir kelime aradı sonra hayatı baştan değişti: .com'u işte bu yüzden kurmuş...

    'nın hayatında hep dönüm noktaları vardı. Onlardan birini 1995'te seyahatinde yaşadı. 'da ilk defa internet ve bilgisayarla tanıştı. İlk bilgisayarını aldı. Arkadaşı "Gel burada ne istiyorsan ara" deyince hayatının şokunu yaşadı. İlk başta Jack bilgisayara dokunktan kaçındı. Sonrasında ise herkesin tanıdığı .com'u kurdu.

    BÜLENT ERANDAÇ
    Alibaba'nın bir şirketi var

    Jack Ma'nın hayatında hep dönüm noktaları vardı. Onlardan birini 1995'te ABD seyahatinde yaşadı. Seattle'da ilk defa internet ve bilgisayarla tanıştı. İlk bilgisayarını aldı.

    Arkadaşı "Gel burada ne istiyorsan ara" deyince hayatının şokunu yaşadı. İlk başta Jack bilgisayara dokunmaktan kaçındı. Ama arkadaşı ısrar edince, ilk kez "bira" kelimesini aradı.

    Karşısına birçok ülkeden bira sonucu vardı. Ama Çin'den çıkmadı. Sonra "Çin" diye aratınca hiçbir şeyle karşılaşmadı. O zaman arkadaşlarına "Neden biz de Çin üzerine bir şeyler yapmıyoruz?" tavsiyesini yaptı.

        İlk başta İngilizce tercüme büro üzerine bir web sitesi açtı.

        Gelen pozitif tepkiler üzerine bu işte ilerlemesi gerektiğini anladı. Alibaba'ya isim bulma süreci de yine bir Amerika seyahatinde ortaya çıktı.

        "Herkesin bileceği global bir isim bulmalıyız" diyen Jack Ma'nın aklına gelen ilk isim Alibaba'ydı.

            Jack Ma, San Francisco'da öğle yemeği yediği restorandaki garson kıza Alibaba'yı sorup anında yanıt aldı. Kız "Tabiî ki. Açıl susam açıl" diye sorunca şaşırdı.

            SERMAYE 100 BİN DOLAR


            Yolda gördüğü 20 kadar kişiye de aynı soruyu sordu. Hepsi 40 haramilerden ve Alibaba'dan haberdardı.

                O zaman doğru ismi bulduğunu anladı. Sitenin temelleri 1999'da bir apartman dairesinde sadece 100 bin dolar sermaye ile atıldı.

                Jack Ma 17 arkadaşı ile birlikle 1999 yılında fikrin doğuşu olan Çin'i internet üzerinden dünyaya tanıtmak amacıyla alibaba.com web sitesini kurmayı başardı.

                YILLARCA HİÇ PARA KAZANAMADILAR
                Ma, siteden yıllarca 5 kuruş kazanamadı. Ancak Alibaba'da ürünlerini dünyaya sunan satıcılar kazançlarını arttırdı.

                    O günlerde lokantada yemek yiyen Ma, garsondan şu notu aldı: Platformunuza üyeyim. İzin verin yemeğinizi ben ısmarlayayım.

                    İŞTE JACK MA'NIN BAŞARISININ 12 MADDESİ
                    1-Müşteriye odaklan, gerisi gelecek...


                    2- Rakiplerinden öğren ama onları asla kopyalama
                    3- Hedefine odaklan.


                        4- Çok hızlı ve bir o kadar sabırlı ol
                        5- En iyi olmak ilk olmaktan daha önemlidir


                        6- Yağmur yağmıyorken bir şemsiye satın al
                        7- Sıçrayarak ilerle


                        8- İlkbaharda kışa hazırlan
                        9- Sorunlardan şikayet etme. Çözmeyi dene.
                            Haberler Yazı Dizisi Bir kelime aradı sonra hayatı baştan değişti: Jack Ma Alibaba.com'u işte bu yüzden kurmuş...