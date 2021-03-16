Jack Ma'nın hayatında hep dönüm noktaları vardı. Onlardan birini 1995'te ABD seyahatinde yaşadı. Seattle'da ilk defa internet ve bilgisayarla tanıştı. İlk bilgisayarını aldı.
Arkadaşı "Gel burada ne istiyorsan ara" deyince hayatının şokunu yaşadı. İlk başta Jack bilgisayara dokunmaktan kaçındı. Ama arkadaşı ısrar edince, ilk kez "bira" kelimesini aradı.
Karşısına birçok ülkeden bira sonucu vardı. Ama Çin'den çıkmadı. Sonra "Çin" diye aratınca hiçbir şeyle karşılaşmadı. O zaman arkadaşlarına "Neden biz de Çin üzerine bir şeyler yapmıyoruz?" tavsiyesini yaptı.