Şubat Devrimi, Rusya'da bir devri değiştirdi. Romanov Hanedanı'nın son çarı olan II. Nikolay 1917'de tahttan çekildi. Böylece 304 yıllık Romanov yönetimi sona erdi.
Ancak yönetimi ele geçirenler için Çar ile ailesinin hayatta olması tehlikeliydi. Çar Nikola 15 Mart'ta karısı, dört kızı ve hemofili hastası olan oğlu ile Sibirya'ya, Yekaterinburg'daki bir köy evine nakledildi.
Başlarında Yakov Yurovski adındaki bir militanın bulunduğu milisler 17 Temmuz 1918'de Çar ve ailesini kurşuna dizdi. Romanovlar'ın cesetleri el bombalarıyla parçalandı.