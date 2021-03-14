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    Önce sürgüne gönderdiler ardından kurşuna dizdiler! ile 300 yıllık Romanov Hanedanlığı sona erdi

    ile 300 yıllık Romanov Hanedanlığı sona erdi. Son Çar 2. Nikolay önce ailesiyle sürgüne gönderildi. 1 yıl sonra da kaldıkları köy evinin mahzeninde kurşuna dizildi. Cesetlerinin yeri ise 80 yıl sonra bulunup katedrale defnedildi.

    BÜLENT ERANDAÇ
    Hanedanlığın kanlı sonu

    Şubat Devrimi, Rusya'da bir devri değiştirdi. Romanov Hanedanı'nın son çarı olan II. Nikolay 1917'de tahttan çekildi. Böylece 304 yıllık Romanov yönetimi sona erdi.

    Ancak yönetimi ele geçirenler için Çar ile ailesinin hayatta olması tehlikeliydi. Çar Nikola 15 Mart'ta karısı, dört kızı ve hemofili hastası olan oğlu ile Sibirya'ya, Yekaterinburg'daki bir köy evine nakledildi.

    Başlarında Yakov Yurovski adındaki bir militanın bulunduğu milisler 17 Temmuz 1918'de Çar ve ailesini kurşuna dizdi. Romanovlar'ın cesetleri el bombalarıyla parçalandı.

        Mezarın belli olmaması için üzerine ağaç dallarıyla yapraklar yerleştirildi. 1979'da Yekaterinburg'da kazı yapan Aleksander Avdonin adlı arkeolog, ailenin mezarını bulduğunu iddia etti.

        Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Avdonin'in gösterdiği yerde kazı yapıldı. Kemiklerin Çar'a, Çariçe'ye ve kızlarından üçüne ait olduğu anlaşıldı. Naaşlar, suikastın 80'inci yıl dönümünde resmi törenle St Petersburg Katedrali'ne defnedildi.

        Toplu mezarda bulunmayan Çar'ın oğlu Aleksi ile kızı Maria'nın kemikleri Sergei Poorelov adında bir başka arkeolog tarafından 2007'de yine Yekaterinburg'daki bir ormanda bulundu.

            Kutulara konan kemikler Rus Devlet Arşivi'ne kaldırıldı. DNA testi eşleştikten sonra bu mezarlar da ailenin yanına defnedildi. Bu arada Çar ailesi 2000 yılında da Rus Ortodoks Kilisesi tarafından Aziz ilan edildi.

            ANASTASIA'NIN SIRRI
            Anastasia, Çar Nikola'nın dört kızının en küçüğüydü. Babası, annesi, üç kız ve bir erkek kardeşiyle kurşuna dizildi. Ancak bu olaydan sonra Avrupa'da peş peşe "Prenses Anastasia"lar ortaya çıktı.

            Söyledikleri hep aynıydı: Çar Nikola'nın kızıydı ve katliamdan kurtulmuştu. Onlardan biri de 1923'te Berlin'de ortaya çıkan Anna Anderson! Herkese "Ben Anastasya Romanov'um" diyen Anna, 1982'de öldü. Daha sonra yapılan DNA testi ile Anastasia olmadığı kanıtlandı.

                KATLİAMIN EVİ


                Çar ile ailesinin kurşuna dizildiği ev bir tüccara aitti. 1977'de yerel parti başkanı Boris Yeltsin ev için yıkım emri verdi. SSCB'nin dağılmasından sonra evin yerine Kanlı Kilise inşa edildi.

                MÜCEVHERLERİ SATILDI
                    Haberler Yazı Dizisi Önce sürgüne gönderdiler ardından kurşuna dizdiler! Şubat Devrimi ile 300 yıllık Romanov Hanedanlığı sona erdi