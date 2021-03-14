Söyledikleri hep aynıydı: Çar Nikola'nın kızıydı ve katliamdan kurtulmuştu. Onlardan biri de 1923'te Berlin'de ortaya çıkan Anna Anderson! Herkese "Ben Anastasya Romanov'um" diyen Anna, 1982'de öldü. Daha sonra yapılan DNA testi ile Anastasia olmadığı kanıtlandı.