Romanov ailesi denilince akla gelen isim I. Aleksey'di... 1. Petro ya da "Deli Petro" olarak anılan Çar Aleksey Mihayloviç Romanov, 9 Haziran 1672'de Moskova'da dünyaya geldi. Babası Fyodor ölünce henüz 10 yaşında iken çar ilan edildi. Yaşı küçük olduğu için annesi Natalya Narişkina ona koruyucu verildi.
TAHT KAVGALARI
Ancak Küçük Petro'nun çarlığını kabul etmeyen üvey kız kardeşi Sofiya, yönetimi ele geçirdi. Küçük Petro, Moskova'nın dışındaki Alman mahallesine gönderildi. Askeri ve siyasi alandaki bütün bilgileri Alman mahallesinde öğrendi.
İşte Petro'yu tahttan indiren Sofiya.
Petro 17 yaşına gelince ablasına isyan edip tahtı ele geçirdi. Genç Petro'nun amacı sıcak denizlere inmekti. Bunda da İstanbul çok önemliydi. Hatta Petro "Hiç kuşku yok ki, İstanbul'a sahip olan çar dünyanın hükümdarı olacaktır" demişti. Bu fikirden yola çıkan Petro, Karadeniz'de, Osmanlı Devleti'nin yönetiminde olan Azak Kalesi'ni ele geçirmek istedi.
Ancak Baltacı Mehmet Paşa'nın yönetimindeki Osmanlı Ordusu'na yenildi. Azak Kalesi kuşatması, Çar I. Petro'ya donanmanın ve düzenli ordunun önemini göstermişti. Bu amaçla soylu ailelerden seçilen gençleri eğitim için İngiltere, İtalya ve Hollanda'ya gönderdi. Ülke topraklarını büyüten, şehirlen inşaa eden Petro, özel hayatında da dikkat çeken biriydi. İlk önce Yevdokiya Lopukhina ile evlendi.