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    Petro’nun gücü 'ne yetmedi! ’nda Baltacı Mehmet Paşa’ya yenildi...

    Birinci Petro kimine göre akıllı kimine göre deliydi... annenin oğlu olarak yetişti. “Hiç kuşku yok ki, İstanbul’a sahip olan çar tüm dünyada ilahi çar, yani dünyanın hükümdarı olacaktır” dedi... Ancak gücü ile mücadele etmeye yetmedi! ’nda Baltacı Mehmet Paşa’ya yenildi.

    BÜLENT ERANDAÇ
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    Petro’nun gücü Osmanlı’ya yetmedi

    Romanov ailesi denilince akla gelen isim I. Aleksey'di... 1. Petro ya da "Deli Petro" olarak anılan Çar Aleksey Mihayloviç Romanov, 9 Haziran 1672'de Moskova'da dünyaya geldi. Babası Fyodor ölünce henüz 10 yaşında iken çar ilan edildi. Yaşı küçük olduğu için annesi Natalya Narişkina ona koruyucu verildi.



    TAHT KAVGALARI
    Ancak Küçük Petro'nun çarlığını kabul etmeyen üvey kız kardeşi Sofiya, yönetimi ele geçirdi. Küçük Petro, Moskova'nın dışındaki Alman mahallesine gönderildi. Askeri ve siyasi alandaki bütün bilgileri Alman mahallesinde öğrendi.




    İşte Petro'yu tahttan indiren Sofiya.


    Petro 17 yaşına gelince ablasına isyan edip tahtı ele geçirdi. Genç Petro'nun amacı sıcak denizlere inmekti. Bunda da İstanbul çok önemliydi. Hatta Petro "Hiç kuşku yok ki, İstanbul'a sahip olan çar dünyanın hükümdarı olacaktır" demişti. Bu fikirden yola çıkan Petro, Karadeniz'de, Osmanlı Devleti'nin yönetiminde olan Azak Kalesi'ni ele geçirmek istedi.



    Ancak Baltacı Mehmet Paşa'nın yönetimindeki Osmanlı Ordusu'na yenildi. Azak Kalesi kuşatması, Çar I. Petro'ya donanmanın ve düzenli ordunun önemini göstermişti. Bu amaçla soylu ailelerden seçilen gençleri eğitim için İngiltere, İtalya ve Hollanda'ya gönderdi. Ülke topraklarını büyüten, şehirlen inşaa eden Petro, özel hayatında da dikkat çeken biriydi. İlk önce Yevdokiya Lopukhina ile evlendi.



        Petro'nun ikinci eşi Katerina...

        'ARTIK HEPSİNİ BIRAK'
        Bu evlilikten 2 oğlu dünyaya geldi. Daha sonra 1. Katerina olarak bilinen Ekaterina Aleksiyevna ile evlendi. Asıl adı Marta Elena Skavronska olan yeni eşi, Ortodoks olup adını değiştirdi. Petro, 1723 kışında idrar yolu ve mesanesiyle ilgili sorunlar yaşamaya başladı. 1724 yılında ağır bir mesane ve böbrek ameliyatına girdi. Ocak 1725'de üremi'ye yakalandı. İddiaya göre Petro bilinci kapanmadan önce bir kağıt ve kalem istedi ve "Artık hepsini bırak ..." yazdı. 8 Şubat 1725 sabahı öldü. Peter ve Paul Katedrali'ne defnedilmiştir. Otopsisinde mesanesine kangren bulaştığı açıklandı.

        HANEDANLIKTA SOY ALMANLAR'A GEÇTİ
        Petro, çarlara ardılını belirleme hakkı tanıyan veraset yasasını çıkardı. Ama daha varisini bildirmeden karısı I. Katerina tahta çıktı. Katerina'nın 1727'de ölümü üzerine tahtı torunu II. Petro aldı. Onun da 1730'da ölmesinden sonra üvey ağabeyi V. İvan'ın kızı Anna, çariçe oldu. Çarice ölünce ablasının kızı Anna'nın iki aylık oğlu VI. İvan çar ilan edildi. Anne ise Braunschweig-Wolfenbüttel Hanedanı'na mensup oğlunun naipliğini üstlendi. Onun da yerine I. Petro ile I. Yekaterina'nın kızı Yelizaveta geçti. 1762'de Holstein- Gottorp hanedanından gelen III. Petro'nun çar olmasıyla Romanovlar'ın erkek kolu ortadan kalktı ama Romanov adı korundu.



        ÜLKESİNİ DEĞİŞTİRDİ
        Petro,         Rusya'nın ekonomik durumunu değiştirmek için reform hareketi başlattı. Tüccar ve zanaatkârlara kendi belediyelerini kurma imkânını sağladı. İlk Rus gazetesi Vedemosti'yi yayınlattı. Eğitim sistemine bir düzen getirip, Avrupa'ya çok sayıda öğrenci gönderdi, soylular dışındakilere eğitim imkânlarını açtı. Kiliseyi bir devlet dairesi statüsüne soktu. Dünyadaki bütün Ortodoksları Rus Ortodoks Kilisesi'ne bağlamaya gayret etti. Moskova'nın yerini alacak Petersburg şehrini kurdu.

        GİZLİ VASİYETİ TÜRKİYE'DE
        Petro'nun, Osmanlı-Rus ilişkilerine yönelik görüşleri vasiyetnamesinde gizliydi. Kendinden sonra tahta gelecek olan çarın, vasiyetini harfiyen yerine getirmesini istemişti. Ancak Çar'ın gizli tutulmasını istediği vasiyet 1738'de gün yüzüne çıkmıştı. İşte o vasiyetname bugün Topkapı Sarayı'nın arşivinde bulunmaktadır.


        YARIN: KATERİNA VE BALTACI MEHMET PAŞA

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