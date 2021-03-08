



Petro'nun ikinci eşi Katerina...



'ARTIK HEPSİNİ BIRAK'

Bu evlilikten 2 oğlu dünyaya geldi. Daha sonra 1. Katerina olarak bilinen Ekaterina Aleksiyevna ile evlendi. Asıl adı Marta Elena Skavronska olan yeni eşi, Ortodoks olup adını değiştirdi. Petro, 1723 kışında idrar yolu ve mesanesiyle ilgili sorunlar yaşamaya başladı. 1724 yılında ağır bir mesane ve böbrek ameliyatına girdi. Ocak 1725'de üremi'ye yakalandı. İddiaya göre Petro bilinci kapanmadan önce bir kağıt ve kalem istedi ve "Artık hepsini bırak ..." yazdı. 8 Şubat 1725 sabahı öldü. Peter ve Paul Katedrali'ne defnedilmiştir. Otopsisinde mesanesine kangren bulaştığı açıklandı.



HANEDANLIKTA SOY ALMANLAR'A GEÇTİ

Petro, çarlara ardılını belirleme hakkı tanıyan veraset yasasını çıkardı. Ama daha varisini bildirmeden karısı I. Katerina tahta çıktı. Katerina'nın 1727'de ölümü üzerine tahtı torunu II. Petro aldı. Onun da 1730'da ölmesinden sonra üvey ağabeyi V. İvan'ın kızı Anna, çariçe oldu. Çarice ölünce ablasının kızı Anna'nın iki aylık oğlu VI. İvan çar ilan edildi. Anne ise Braunschweig-Wolfenbüttel Hanedanı'na mensup oğlunun naipliğini üstlendi. Onun da yerine I. Petro ile I. Yekaterina'nın kızı Yelizaveta geçti. 1762'de Holstein- Gottorp hanedanından gelen III. Petro'nun çar olmasıyla Romanovlar'ın erkek kolu ortadan kalktı ama Romanov adı korundu.