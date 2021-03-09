Kızlarından Yelizaveta daha sonra Rusya'nın çariçesi oldu. Döneminde ciddi bir olay ya da savaş olmadı. Bu dönemde Rus ordusu 130 bin erkek ve 100 bin Kazak'tan oluşuyordu. Sayıca Avrupada'ki en kalabalık orduydu ancak ordunun giderleri devlet bütçesinin yüzde 65'ini oluşturuyordu.