Birinci Katerina, 1683'te Litvanya'da dünyaya geldi. Asıl adı Marta Rabe'ydi. Alman asıllı bir köylü kızı olarak yetişti.
O günlerde Ruslar bölgeyi işgal etmişti. Marta da çeşitli işler yaparak geçinip gitmekteydi. Bir rahibin onu himayesine almasıyla kaderi değişti. General Menkişov'un evinde işe girdi. 1. Petro ile yolu burada kesişti.
Deli Petro çocukluk arkadaşı Menkişov'un evine gittiğinde Marta ile karşı karşıya geldi. İlk görüşte aşık olup evlendi. Petro Marta'nın adını bir Ortodoks ismi olan 1. Katerina ile değiştirdi ve Çariçe ilan etti.