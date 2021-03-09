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    Çamaşırcılıktan çariçeliğe: Köylü kızı Katherina, 'nun kalbini çaldı fakat hüsrana uğradı

    Romanov Hanedanı’nın en güçlü figürleri kadınlardı... Onlardan biri de 1. Katerina’ydı. asıllı lı bir köylünün kızı olan çamaşırcı Katerina, ’nun kalbini çaldı. Çariçe ünvanını aldı... Erkek doğurmak için tam 12 kez hamile kaldı ama hüsrana uğradı.

    BÜLENT ERANDAÇ
    Hayatı Romanov olur

    Birinci Katerina, 1683'te Litvanya'da dünyaya geldi. Asıl adı Marta Rabe'ydi. Alman asıllı bir köylü kızı olarak yetişti.

    O günlerde Ruslar bölgeyi işgal etmişti. Marta da çeşitli işler yaparak geçinip gitmekteydi. Bir rahibin onu himayesine almasıyla kaderi değişti. General Menkişov'un evinde işe girdi. 1. Petro ile yolu burada kesişti.

    Deli Petro çocukluk arkadaşı Menkişov'un evine gittiğinde Marta ile karşı karşıya geldi. İlk görüşte aşık olup evlendi. Petro Marta'nın adını bir Ortodoks ismi olan 1. Katerina ile değiştirdi ve Çariçe ilan etti.

        Bu evlilik Romanov Haneda için değişimin habercisiydi. Katerina Veliaht doğurmak için tam 12 kez hamile kaldı ama oğlu olmadı. Ancak saltanatın her an elinden alınabileceği korkusu yaşadı.

        Anna ve Yelizaveta adlı kızları dünyaya geldi. Yevdokya karşısında aslan kesilen Çar, Katerina'nın yanında süt dökmüş kediye döner, sesi soluğu çıkmazdı. Deli Petro'nun ölümünden sonra, soyluların muhalefetine rağmen 1725'te tahtı ele geçirdi.

        Dış politikada İngiltere, Fransa ve Prusya'nın kurduğu Hannover Birliği'ne karşı Avusturya-İspanyol işbirliğine katılma yolunu izledi. 1726'da Petersburg'ta Bilimler Akademisi'ni hayata geçirdi.

            Kızlarından Yelizaveta daha sonra Rusya'nın çariçesi oldu. Döneminde ciddi bir olay ya da savaş olmadı. Bu dönemde Rus ordusu 130 bin erkek ve 100 bin Kazak'tan oluşuyordu. Sayıca Avrupada'ki en kalabalık orduydu ancak ordunun giderleri devlet bütçesinin yüzde 65'ini oluşturuyordu.

            Katerina asker sayısını ve askeri harcamaları azalttı ve köylüler üzerindeki vergileri hafiffletti. 12 yıllık saltanatından sonra 1727'de tüberküloz hastalığından Petersburg'da öldü.

            İSPANYA'NIN YANINDA YER ALDI
            I. Katerina,1714'te taç giydi. I. Petro'nun 1725'te vâris bırakmadan ölmesi üzerine saray muhafızları ve askerlerin desteğiyle "Çariçe" ilân edildi. Dış politikada İngiltere, Fransa ve Prusya'nın oluşturduğu Hannover Birliği'ne karşı Avusturya ve İspanya'nın tarafını tuttu.

                İLK EŞİNİ MANASTIRA KAPATTI
                Katerina, Deli Petro'nun ilk eşi Yevdokya'yı hiç sevmedi. Petro'yu Yevdokya'nın kendisini aldattığı yalanıyla kandırdı. Çar, karısının saçlarını kabak gibi kazıtıp bir manastıra tıkadı. Ondan olan oğlunu da (Aleksey Petroviç) cellata yolladı.

                İHTİŞAMLI SARAY
                Petro,                 1. Katerina'ya hediye olarak St. Petesburg'da arazi verdi. O da buradaki küçük avcı malikanesini eşinden gizli gizli mükemmel bir saraya dönüştürdü. Av köşkünün saraya dönüştüğünü gören Petro ise büyük şok yaşadı. Ancak eşine hayranlığı arttı.


                YARIN: KATERINA'NIN BALTACI MEHMET PAŞA İLE AŞKI
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