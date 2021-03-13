Rothschildler’in derin darbesi! Romanovlar neden istenmedi? Rusya'daki iç savaşın arkasındaki ABD'liler...

Romanov Hanedanlığı, 2. Katerina döneminde en gösterişli günlerini yaşadı. Tarihler 1868'i gösterdiğinde ise Romanovlar'ın son çarı tarih sahnesinde yer aldı. 2. Nikolay, Romanov hanedanına mensup tüm Rusya İmparatoru, Polonya Çarı ve Finlandiya Büyük Prensi unvanlarına sahipti. Rus İmparatorluğu, dünyanın önde gelen büyük güçlerinden biriydi. Ancak ekonomik ve askeri çöküşe geçti.
Sahneye dünyanın en güçlü Yahudi Baronu Nathan Mayer Rothschild Ailesi çıktı. Rothschild ailesinin zamanında en nefret ettiği hanedanların başında Romanovlar bulunmaktaydı.
Rothschild ailesi bu hanedanı devirmek için Japonya'ya destek verdi, Rus- Japon savaşını körükledi. Savaşın başladığı anlarda Rusya'da işçi hareketi atağa geçti! Tarihte 'Kanlı Pazar' yaklaşık 500 kişinin öldüğü bu olay, Rus Halkı ile Çar'ın son manevi bağını ortadan kaldırdı. Sovyet Devrimi'nin ilk temelleri atıldı. Daha sonra bu olaylara 1905 Devrimi dendi.
2. Nikolay'ın eşi Aleksandra Fyodorovna, kocası savaşta olduğu dönemde ülkeyi kötü yönetti. 1917'de hükûmetin devrilmesini hızlandırdı.
1905 Devrimi sonrasında artan huzursuzluk, grevlerle kendini gösterdi. 1914'de başlayan Birinci Dünya Savaşı ile birlikte cephede alınan yenilgiler, milliyetçi rüzgarın çabuk dinmesine neden oldu. Savaşla birlikte artan sefalet ve açlık her geçen gün Rus şehirlerini daha çok pençesine aldı. 24 Ekim 1917 gecesi hükümetin karargahı Kışlık Saray kuşatıldı. Ekim Devrimi sonrasında yeni rejim 3 Mart 1918'de imzalanan Brest-Litovsk Anlaşması ile Sovyet Rusya savaştan çekildi. Nikolay ve kardeşi Mihail, Duma'nın çağrısına uyarak 15 Mart 1917'de tahttan çekilme kararı aldı. Böylece Romanovların saltanatı ile Rusya'da bin yıllık monarşi yönetimi bitti. 16 Temmuz'u 17 Temmuz'a bağlayan gece Çar Ailesi hapsedildikleri evin bodrum katında öldürüldü. İdam kararının yeni kurulan merkezi hükümet tarafından mı yoksa yerel Sovyetler tarafından mı alındığı tam olarak netlik kazanmadı.
ROCKEFELLER'İN BEYAZ ORDUSU!
Rusya'da 1917'de başlayarak, 1922'ye kadar sürecek kanlı bir iç savaş yaşandı. Bu savaşın bir tarafı Bolşeviklerin Kızıl Ordusu, diğer tarafı ise Beyaz Ordu'ydu. Beyaz Ordu, Amerika'dan gelen Kızılhaç adı altında ekip tarafından desteklenmişti. Kızılhaç'ı JP Morgan ve Rockefeller'in önderliğinde Wall Street bankerleri organize ve finanse etmiştir.
300 MİLYAR DOLARIN SIRRI
Bin yıllık tarihin en zenginleri listesinde Romanov ailesi de vardı. Rusya Çarı olduğu dönemde 300 milyar dolarlık serveti olduğu varsayılan II. Nikolay, 25 kişilik listede 5. sırada yer alarak, Bill Gates ve Henry Ford gibi isimleri geride bıraktı. Peki bu paraya ne oldu? İşte bunun cevabını kimse bilmiyor!
İŞTE İLK 5 KİŞİLİK LİSTE:
1- Mansa Musa:
400 milyar dolar
2- Rothschild Ailesi:
350 milyar dolar
3-John D. Rockefeller:
340 milyar dolar
4- Andrew Carnegie:
310 milyar dolar
5-Nikolai Alexanfroviç Romanov:
300 milyar dolar