Rothschildler’in derin darbesi! Romanovlar neden istenmedi? Rusya'daki iç savaşın arkasındaki ABD'liler...





2. Nikolay'ın eşi Aleksandra Fyodorovna, kocası savaşta olduğu dönemde ülkeyi kötü yönetti. 1917'de hükûmetin devrilmesini hızlandırdı.



1905 Devrimi sonrasında artan huzursuzluk, grevlerle kendini gösterdi. 1914'de başlayan Birinci Dünya Savaşı ile birlikte cephede alınan yenilgiler, milliyetçi rüzgarın çabuk dinmesine neden oldu. Savaşla birlikte artan sefalet ve açlık her geçen gün Rus şehirlerini daha çok pençesine aldı. 24 Ekim 1917 gecesi hükümetin karargahı Kışlık Saray kuşatıldı. Ekim Devrimi sonrasında yeni rejim 3 Mart 1918'de imzalanan Brest-Litovsk Anlaşması ile Sovyet Rusya savaştan çekildi. Nikolay ve kardeşi Mihail, Duma'nın çağrısına uyarak 15 Mart 1917'de tahttan çekilme kararı aldı. Böylece Romanovların saltanatı ile Rusya'da bin yıllık monarşi yönetimi bitti. 16 Temmuz'u 17 Temmuz'a bağlayan gece Çar Ailesi hapsedildikleri evin bodrum katında öldürüldü. İdam kararının yeni kurulan merkezi hükümet tarafından mı yoksa yerel Sovyetler tarafından mı alındığı tam olarak netlik kazanmadı.



ROCKEFELLER'İN BEYAZ ORDUSU!

Rusya'da 1917'de başlayarak, 1922'ye kadar sürecek kanlı bir iç savaş yaşandı. Bu savaşın bir tarafı Bolşeviklerin Kızıl Ordusu, diğer tarafı ise Beyaz Ordu'ydu. Beyaz Ordu, Amerika'dan gelen Kızılhaç adı altında ekip tarafından desteklenmişti. Kızılhaç'ı JP Morgan ve Rockefeller'in önderliğinde Wall Street bankerleri organize ve finanse etmiştir.