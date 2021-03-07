ÇAREVİÇ ÇAREVİNA YA DA GRANDÜK GRANDÜŞES

Büyük Petro'nun imparator unvanı almasına kadar Rus tahtındaki kişiyi yerine göre çar, hükümdar ve büyük prens olarak anılıyordu. Ondan sonra hepsini birbirlerinin yerine, Slav havasına uygun çar ağırlıklı olarak kullanıldı. Çar'ın oğullarına ÇAREVİÇ, Kızlarına da ÇAREVİNA denir. Daha sonraları, Hükümdarların bütün çocukları BÜYÜK PRENS VE BÜYÜK PRENSES manasına gelen GRANDÜK VE GRANDÜŞES olarak anıldı.

YARIN: HANEDANLIĞIN YÜKSELİŞİ