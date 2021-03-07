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    300 yıllık imparatorluk 17 yaşındaki Çar Mihail Romanov'la başladı: İşte böyle yönetildi

    Yaşadıkları dönemde yeryüzünün altıda birine hükmeden Romanovlar, modern çağın en başarılı hanedanıydı. Romanov Ailesi'ne mensup 20 hükümdar, 1613'ten 'yle yıkılışına kadar, yani 304 yıl boyunca hüküm sürdü. Korkunç İvan döneminde başlayan bu hâkimiyet, Rasputin döneminde son buldu. Peki, bu aile savaşla harap olmuş bir prensliği dünyanın en büyük imparatorluğuna nasıl dönüştürebildi ve bu imparatorluğu nasıl yitirdi. Bu sorunun yanıtı 3 kökende gizliydi. Rus, ve Litvan...

    BÜLENT ERANDAÇ
    Romanov'la başladı

    Yaşadıkları dönemde yeryüzünün altıda birine hükmeden Romanovlar, modern çağın en başarılı hanedanıydı. Romanov Ailesi'ne mensup 20 hükümdar, 1613'ten 1917 Devrimi'yle yıkılışına kadar, yani 304 yıl boyunca hüküm sürdü.

    Korkunç İvan döneminde başlayan bu hâkimiyet, Rasputin döneminde son buldu. Peki, bu aile savaşla harap olmuş bir prensliği dünyanın en büyük imparatorluğuna nasıl dönüştürebildi ve bu imparatorluğu nasıl yitirdi. Bu sorunun yanıtı 3 kökende gizliydi. Rus, Alman ve Litvan...

    SLAVLAR, RUSLAR'IN ATALARI OLARAK KABUL EDİLDİ
    Batı, Orta ve Doğu Slavlar olarak üç gruba ayrıldı. Kökenleri, Kafkaslar'a, Orta Avrupa'ya ve Karadeniz'in kuzeyine kadar uzandı. Slav kavimleri 7. yüzyıldan itibaren bugünkü Rusya'nın batısında yaşadı.

        855'de Novgorod Meclisi, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek, kendilerini yönetmek ve dışarıdan gelen akınlara karşı korumak üzere İskandinavya'dan Rurik adlı Knez'i (Prens) davet etti.

        Rurik tarafından Novgorod'da kurulan ve ilk Rus devleti olarak kabul edilen Knezlik, Kiev'e doğru genişledi ve Kiev Rusları olarak tanındı. Kiev Rusları 862 ve 904-907 yıllarında İstanbul'a seferler düzenledi.

        Bu seferler başarısızlıkla sonuçlansa da Ruslar ile Bizans İmparatorluğu arasındaki etkileşimi artırdı. Knez Vladimir, 988 yılında Ortodoks Hıristiyanlığı kabul ederek devletin resmi dini haline getirdi.

            Moskova Knezleri, imparatorun eşiti sayılan Çar unvanı ile anılmaya başladı. Hanedanlık, Korkunç (Grozni) lakaplı 4'üncü İvan döneminde (1533-1584) doğuya doğru genişledi. Kazan, Astrahan ve Sibirya Hanlıkları'nı fethetti.

            Böylece Rusya İmparatorluk haline geldi. 4'üncü İvan'ın ölümü üzerine başlayan isyan ve karışıklar Polonya'nın Rusya'yı işgal etmesine neden oldu. Prens Dmitri Pojarski'nin önderliğinde direnen Rus halkı Moskova'ya kadar ulaşan Polonya işgalini 1612 yılında sona erdirdi.

            Polonya işgalinin ardından 1613 yılında tüm eyaletlerin temsilcilerinin katılımıyla toplanan meclis Mihail Romanov'u ÇAR ilan etti. Böylece 300 yüzyıldan dazla sürecek Romanovlar dönemi başladı. Mihail 1645'te vefat etti ve yerine oğlu I. Aleksey geçti.

                ÇAREVİÇ ÇAREVİNA YA DA GRANDÜK GRANDÜŞES
                Büyük                 Petro'nun imparator unvanı almasına kadar Rus tahtındaki kişiyi yerine göre çar, hükümdar ve büyük prens olarak anılıyordu. Ondan sonra hepsini birbirlerinin yerine, Slav havasına uygun çar ağırlıklı olarak kullanıldı. Çar'ın oğullarına ÇAREVİÇ, Kızlarına da ÇAREVİNA denir. Daha sonraları, Hükümdarların bütün çocukları BÜYÜK PRENS VE BÜYÜK PRENSES manasına gelen GRANDÜK VE GRANDÜŞES olarak anıldı.

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