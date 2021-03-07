Yaşadıkları dönemde yeryüzünün altıda birine hükmeden Romanovlar, modern çağın en başarılı hanedanıydı. Romanov Ailesi'ne mensup 20 hükümdar, 1613'ten 1917 Devrimi'yle yıkılışına kadar, yani 304 yıl boyunca hüküm sürdü.
Korkunç İvan döneminde başlayan bu hâkimiyet, Rasputin döneminde son buldu. Peki, bu aile savaşla harap olmuş bir prensliği dünyanın en büyük imparatorluğuna nasıl dönüştürebildi ve bu imparatorluğu nasıl yitirdi. Bu sorunun yanıtı 3 kökende gizliydi. Rus, Alman ve Litvan...
SLAVLAR, RUSLAR'IN ATALARI OLARAK KABUL EDİLDİ
Batı, Orta ve Doğu Slavlar olarak üç gruba ayrıldı. Kökenleri, Kafkaslar'a, Orta Avrupa'ya ve Karadeniz'in kuzeyine kadar uzandı. Slav kavimleri 7. yüzyıldan itibaren bugünkü Rusya'nın batısında yaşadı.