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    Rumlar'a silah gönderdi, İngilizler'le anlaşıp gemilerini Akdeniz'e indirdi: Katerina, Boğazlar'ı ele geçirmek istedi!

    Çariçe 2. Katerina, Boğazlar’ı ele geçirmek istedi! Önce Rumlar’a silah gönderdi. İngilizler’le anlaşıp gemilerini Akdeniz’e indirdi. Alman İmparatoru ile hareket edip ’ya savaş ilan etti. Her ne kadar Kırım ve Kafkaslar’ı ele geçirse de İstanbul’a gücü yetmedi.

    BÜLENT ERANDAÇ
    Boğaz'ında kaldı

    Çariçe 2. Katerina, Romanov Hanedanı'nın en aykırı ismi olarak tarihe adını yazdırdı. Deli Petro'nun jeopolitik ve stratejik derinliği olan politikasını tamamladı. Özellikle Rusya'nın Akdeniz siyasetinde önemli bir başarıya imza attı.

    Çariçe 2. Katerina denizlerde de atağa kalktı. 1763'te gemi ticaretine ortak olup gemilerini Akdeniz'e yolladı. Limanlar hakkında istihbarat toplattı. Hedefinde ise Osmanlı limanları ve İstanbul vardı.

    Bunun için Yunanlılar'a silah yolladı. Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandırdı. Sonra da 1768 yılında Osmanlı'ya Akdeniz'den saldırma kararı aldı. 2. Katerina aynı zamanda ajanlarını Balkanlar'a da yolladı. Burada da Osmanlı'ya karşı ayaklanma başlattı.

        Hamlelerini tamamlayan Katerina, Rus Donanması'nı yola çıkardı. 7 gemi kuzey denizinden inip Cebelitarık Boğazı'nı geçti. Sonra da Akdeniz'e girdi. Bu sırada İngilizler de sahnedeydi.

        Çünkü Ruslar'ın o devirlerde İngilizler ile arası iyiydi. Bahsi geçen Rus gemileri Akdeniz'e giden yolda İngilizler'e ait limanlara demirledi. İngilizler'in Ruslar'a destek vermesi ise boşuna değildi. Çünkü İngilizler, Akdeniz'deki Fransız egemenliğini kırmak istiyordu.

        Rusya'nın sınırlarını genişletmek isteyen Katerina, 1768 yılında Prusya İmparatoru Frederik ile anlaştı.

            Osmanlı ve Avusturya'ya savaş açtı. 6 yıl süren savaşı Rusya kazandı. 1787 yılındaki Osmanlı savaşlarında ise Katerina, Türkler'e karşı Prusya ve Avusturya'yla birleşti. Seferler sonucunda Rusya'nın sınırlarını Karadeniz kıyılarına, Kırım ve Kafkaslar'a kadar genişletmeyi başardı.

            Çariçe, 1795'te ise Polonya'nın büyük bir bölümünü Rusya topraklarına kattı. Novorusya, Kırım, Ukrayna, Beyaz Rusya, Litvanya ve Kurşas (Letonya) artık Rusya'nındı. Lehistan parçalanarak Rusya, Prusya ve Avusturya arasında paylaşıldı. 2. Katerina 1796'da öldüğünde Lehistan diye bir ülke ortada kalmamıştı.

            GREK PROJESİ
            "Grek Projesi" veya "Ruslar'ın Boğazlar Aşkı" hep sıcak kaldı. Projenin arkasında ise Çariçe ile sevgilisi Potemkin vardı.

                İkili, bu projeyi gerçekleştirmek için 1780 yılında çalışmalara başlamıştı. Çariçe 2. Katerina projenin nihai hedefinin İstanbul'un fethedilmesi olduğunu söylüyordu. Hatta bu planını yazılı olarak da bir taslak haline getirmişti.

                KIRIM'I TOPRAKLARINA KATMIŞTI
                Çariçe 2. Katerina zamanında 3 Osmanlı padişahı hüküm sürdü: III. Mustafa, I. Abdülhamit ve III. Selim. Bu dönemde Rusya, Osmanlı Devleti'yle iki büyük savaş yaptı. Birincisi III. Mustafa döneminde yapılan 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'ydı.

                I. Abdülhamit tahta geçince, Ruslar'la Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı. Kırım'ın bağımsızlığı kabul edildi. Ama 2. Katerina, Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak görmek istiyordu. 1783 yılında Rusya Kırım'ı resmen topraklarına kattı.

                    Bu durumu, Osmanlı Devleti kabul etmedi. Kırım'ı geri almak için Rusya'yla tekrar savaşa girildi. III. Selim tahta geçtikten sonra Yaş Antlaşması'nı imzaladı ve Kırım'ı Ruslar'a bırakmaya razı oldu.

                    KISKANÇ BATI
                    Rus tarihçi, Mihail Pılyayev, 2. Katerina ile Padişah 1. Abdülhamit ile arasında dostluk bulunduğunu yazdı. Buna göre, 1774 yılında Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu arasında Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı. Bu anlaşmadan sonra Çariçe yabancılara bir mektup yazdı. O mektupta Sultan'la olan samimi ilişkilerini şöyle anlatıyordu: "Birçokları kardeş gibi sevdiğim Abdülhamit ile olan dostluğumuzu kıskanıyor."

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