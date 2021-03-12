Rumlar'a silah gönderdi, İngilizler'le anlaşıp gemilerini Akdeniz'e indirdi: Katerina, Boğazlar'ı ele geçirmek istedi!

Çariçe 2. Katerina, Romanov Hanedanı'nın en aykırı ismi olarak tarihe adını yazdırdı. Deli Petro'nun jeopolitik ve stratejik derinliği olan politikasını tamamladı. Özellikle Rusya'nın Akdeniz siyasetinde önemli bir başarıya imza attı.
Çariçe 2. Katerina denizlerde de atağa kalktı. 1763'te gemi ticaretine ortak olup gemilerini Akdeniz'e yolladı. Limanlar hakkında istihbarat toplattı. Hedefinde ise Osmanlı limanları ve İstanbul vardı.
Bunun için Yunanlılar'a silah yolladı. Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandırdı. Sonra da 1768 yılında Osmanlı'ya Akdeniz'den saldırma kararı aldı. 2. Katerina aynı zamanda ajanlarını Balkanlar'a da yolladı. Burada da Osmanlı'ya karşı ayaklanma başlattı.