Rumlar'a silah gönderdi, İngilizler'le anlaşıp gemilerini Akdeniz'e indirdi: Katerina, Boğazlar'ı ele geçirmek istedi!

KISKANÇ BATI

Rus tarihçi, Mihail Pılyayev, 2. Katerina ile Padişah 1. Abdülhamit ile arasında dostluk bulunduğunu yazdı. Buna göre, 1774 yılında Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu arasında Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı. Bu anlaşmadan sonra Çariçe yabancılara bir mektup yazdı. O mektupta Sultan'la olan samimi ilişkilerini şöyle anlatıyordu: "Birçokları kardeş gibi sevdiğim Abdülhamit ile olan dostluğumuzu kıskanıyor."

YARIN: ROTHSCHILDLER SAHNEYE ÇIKIYOR