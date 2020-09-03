Askeri rahat bırakın

Türkiye'de bir kesim sistemli olarak Atatürk üzerinden popülizm yapıyor.

En büyük Atatürkçü kendileri… Onlardan başka herkes Atatürk düşmanı!

Kimin ne olduğunu, Atatürkçülük maskesiyle kimlerle dans ettiğini en iyi kendileri biliyor ama kitlenin gazını almak için veriyorlar coşkuyu.

Bu popülizmi sadece siyaset arenasında yapsalar sorun yok.

Çünkü siyasetin doğası buna uygun.

Ama maalesef Türk Silahlı Kuvvetlerini de hedef almaya başladılar.

Hem de Yunan'ı denize döktüğümüz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümünde!

Neymiş… Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı bir video klipte Atatürk'ten bahsedilmemiş.

Sevsinler sizin gardırop Atatürkçülüğünüzü.

Biraz iyi niyetli olsanız, bakanlığın 26 Ağustos- 30 Ağustos tarihleri arasında birbiriyle bağlantılı 5 video klip yayınladığını ve Atatürk'ü nasıl öne çıkardığını görürsünüz. Ama sizin derdiniz başka…

Gelelim o eleştirdiğiniz klibe…O klibin farklı bir hikayesi var. Öğrendiğinizde umarım pişmanlık duyar ve bir daha Mehmetçik'i siyasete alet etmezsiniz…

İşte o hikaye…

Yunanistan geçen hafta Kardak krizi sırasında çekilmiş, Yunan askerlerinin Türk milletine ağır küfürler ettiği bir videoyu dolaşıma soktu.

Şımarık Yunan'ın tahrik amaçlı videosuna cevabın bizzat kahraman komandolarımızın rol aldığı bir kliple verilmesi kararı alındı.

Ve ortaya milyonlarca vatandaşımızın gururla izlediği, paylaştığı, göğsümüzü kabartan o video çıktı.

Ne diyor o videoda kahraman Mehmetçik hatırlayalım…

Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe..

Kılıç çekmeyen Türk askeriyiz.

Bırakın kışlayı, cephede bile...

Küfre düşmemiş Türk askeriyiz..

Şimdi Komando Andından alıntılanmış bu dörtlük ne anlama geliyor, bu video niye çekilmiş idrak edebildiniz mi?

Mehmetçik orada küstah Yunana anladığı dilden cevap veriyor. "Asker öyle olmaz böyle olur" diyor.

Videonun Zafer Bayramında yayınlanması tam olarak 98 yıl önce denize döktüğümüz Yunana verilmiş bir "Ayağınızı denk alın, o küfürleri size yedirtiriz" mesajı.

Klip izlenme rekorları kırdı. Milyonlarca vatandaş kendi sosyal medyasından paylaştı. Gazete, TV haberlerine konu oldu.

MSB'nin kahraman komandolar üzerinden Yunanistan'a verdiği mesajı millet gayet net bir anladı, destekledi.

Emin olun Yunan da mesajı aldı.

Sadece Atatürk üzerinden algı yapmaya çalışanlar anlamadı. Ya da anlamamış gibi davranıyorlar.

Doğu Akdeniz'de suların ısındığı, Yunanistan'ın tahriklerine her gün bir yenisini eklediği süreçte Mehmetçik'i bu anlamsız tartışmalara dahil etmek kime, ne fayda sağlar?

Bu tartışmaları çıkaranların derdi gerçekten Atatürk mü? Yoksa başka bir oyun planları mı var?

Bu soruların tamamına verilecek tek bir cevap var…

Dertleri Atatürk değil…