Üst akıl vazgeçmez
ABD Savunma Bakanlığı için raporlar yazan bu kuruluşun raporundan da anlaşılacağı üzere adamların Türkiye ezberi hiç değişmiyor. Saklamaya hiç gerek görmeden yeni bir 15 Temmuz kalkışması için zemin yokluyorlar.
Onlara göre "Türkiye sadece Türkler'e bırakılmayacak kadar önemli bir ülke." "Rand Corporation'un darbe imalı raporuna neden bu kadar önem atfedelim ki?" diye düşünmeyin.
Çünkü üst akıl asla işini şansa bırakmıyor ve uzun vadeli planlarla hareket ediyor. İşte ispatı… Yıl 2008. Aylardan Ekim.
"Central Asia-Caucasus Institute" himayesindeki Swante E.Cornell ve Halil Magnus Karaveli isimli iki araştırmacı bir 'Türkiye Raporu' hazırlar.
Raporun sonuç bölümünde "Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye" adıyla 3 senaryoya yer verilir.
Birinci senaryo: AK PARTİ'nin başarılarının devamı halinde Türkiye daha muhafazakar bir ülke olacak.
İkinci senaryo:
Deniz Baykal, CHP'nin liderliğinden istifa etmeye ikna edildiğinde yerine AKP erkanı içerisinde artmış yolsuzlukları ortaya çıkarmaya katkıda bulunarak kamuoyunun dikkatini çekmiş, Kemal Kılıçdaroğlu gelecektir.
CHP yeniden modern ve Avrupa tarzı bir sosyal demokrat partiye dönüşecektir.
Üçüncü senaryo:
Türkiye'de işlerin yolunda gitmemesi durumunda askeri yönetim yeniden işbaşına gelecektir.
Gördüğünüz gibi meşhur üst akıl daha 2008 yılında Türkiye'de 10 yıl içinde neler yaşanacağını adeta nokta atışıyla tahmin etmiş.
CHP'de Deniz Bey gitmiş, Kemal Bey gelmiş.
AK Parti'yi ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı tasfiye etmek için her yol denenmiş ancak sonuç alınamamış.
Buna 3. senaryodaki darbe girişimi de dahil.
Şimdi yarıda kaldığını düşündükleri işlerini tamamlamak için yeniden harekete geçtiler. Pentagon yönlendirmeli Rand Corporation raporu bir işaret. Bıkmadan, usanmadan yeniden saldıracaklar.
Başarılı olma şansları var mı? Tabi ki yok. Millet dün olduğu gibi bugün de oyunun farkında ve Erdoğan'ın yanında.
Bu senaryolara inanıp boş hayaller görenler yok mu… Olmaz mı? Onlar 15 Temmuz ruhunu hiç anlamayanlar. Kendilerini bekleyen son yine hüsran...
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