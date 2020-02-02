Bölücek'in istifası

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gizemli danışmanı Rasim Bölücek şanslı adam.

CIA ajanı ve FETÖ hayranı Enver Altaylı ile kurduğu garip ilişkiler tam ortaya dökülmüştü ki, Elazığ depremi oldu.

Bölücek meselesi de unutulmaya yüz tuttu. Ama gazetecilikte fikri takip önemlidir. Geçen hafta bu köşede Bölücek'in CHP'den aldığı danışman maaşı dışında Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Metropol A.Ş'den de maaş aldığını yazmıştık.

İkametgah adresi "New York- ABD" görünen Bölücek, o yazıdan sonra sessiz, sedasız CHP'nin TBMM'deki danışman kadrosundan istifa etti. Bu kararı Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla mı yoksa kendi iradesiyle mi aldığı bilinmiyor. Ama gerekçe ne olursa olsun bu istifa önemli.

Demek ki CHP içinde Bölücek'in Enver Altaylı bağlantısı rahatsızlık yaratmış ve bir sorgulama süreci başlamış.

Bakalım o sürecin yansımaları belediyeye de sirayet edecek mi? Yakın arkadaşı Bölücek'i belediyenin inşaat şirketinden ballı maaşa bağlayan Mansur Yavaş'ın bu istifayla ilgili ne düşündüğünü gerçekten merak ediyorum.

Artık Bölücek'e bir belediye şirketinde daha yönetim kurulu üyeliği mi verir bilemem. Ama arkadaşını açıkta da bırakmaz Mansur Başkan. Tıp doktorunu inşaat şirketinin yönetim kurulu üyesi yapan siyasi akıl muhakkak bir formül üretecektir.

CANPOLAT ADAY MI

CHP'de yaklaşan İstanbul il kongresi öncesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor.

3 büyük ilde tek adayla kongreye gidilmesini isteyen parti yönetimi İstanbul örgütünü bir türlü ikna edemiyor.

Bir önceki seçimi genel merkez destekli Canan Kaftancıoğlu'na küçük bir farkla kaybeden Cemal Canpolat'ın 24 ilçe başkanının desteğiyle bir kez daha İstanbul İl Başkanlığına aday olacağı konuşuluyor.

Eğer bu iddia doğruysa ve Canpolat seçilirse, Kaftancıoğlu'nu destekleyen 10 Aralıkçılar ve Ekrem İmamoğlu için zor bir süreç başlar. Ve kurultay hesapları yeniden gözden geçirilir.

İmamoğlu'nun parti örgütlerinden gelen iş taleplerini yok saydığı, ilçe başkanlarına randevu vermediği ve belediye kadrolarını İyi Partili isimlerle doldurduğu iddiaları parti tabanında tepki yaratıyor.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de Canpolat'a destek verdiği gelen bilgiler arasında.

DEPREM PR'CILARI

Yunanistan'ın bile "Size nasıl yardım edebiliriz" dediği 6.8'lik depremden sonra 'deprem vergileri ne oldu' tartışmasıyla devleti itibarsızlaştırmaya çalıştılar.

Türkiye'nin yumuşak gücü Kızılay ve AFAD'a saldırdılar.

En son deprem bölgesinde vatandaşları bir an bile yalnız bırakmayan bakanları PR yapmakla suçladılar.

Türkiye'nin çok ama çok büyük bir muhalefet sorunu var. Adamlar 'Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet ediyoruz' diyerek ülkeye, millete muhalefet ediyorlar.

Hedefe koydukları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre Bakanı Murat Kurum'un PR'a ihtiyacı yok. Ama Palandöken'de siyasi kariyerinin üzerine adeta çığ düşen arkadaşa sağlam bir PR desteği şart.