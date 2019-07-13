6. Filo'dan S-400’lere
Dönemin öğrenci lideri Deniz Gezmiş ve arkadaşları Dolmabahçe rıhtımına demirleyen ABD 6. Filo'sunda görevli Amerikan askerlerini denize döker.
Büyük ses getiren eylemin gerekçesi "Emperyalizmin dünyaya egemen olmasına karşı çıkmak" olarak açıklanır.
Türk solu yarım yüzyıldır bu eylemle övünüyor. Ama emperyalizm bildiğini okumaya devam ediyor.
ABD sınırlarımızın dibinde bir terör devleti kurmak için YPG-PKK'yı destekliyor. Doğu Akdeniz'deki zengin enerji rezervlerinden bizi uzak tutmak amacıyla İsrail, Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs ile ilginç ittifaklar kuruyor. Kapısından içeri girmek için Kore'de 741 şehit verdiğimiz NATO, tatbikatlarında Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan hedef tahtasına koyuyor!
Ve 12 Temmuz 2019... 68 kuşağının 6. Filo'yu denize döktüğü günden tam 51 yıl sonra, yine sıcak bir yaz günü... Türkiye kendisini kuşatmaya çalışan Batı emperyalizmine hiç unutamayacağı bir ders verdi.
Dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemi S-400'ler, ABD ve NATO'nun tüm baskı ve yıldırma politikalarına rağmen Ankara'ya geldi. Ne terör, ne FETÖ'cü darbe girişimi ne de ekonomisini hedef alan saldırılar Türkiye'yi yolundan çeviremedi.
S-400'ler konusunda Türkiye'nin gösterdiği kararlı ve cesur tavır emperyalizmin hedefindeki diğer ülkelere de örnek teşkil edecek. 51 yıl önce emperyalizmin dünyaya egemen olmasına karşı çıkan 68 kuşağının temsilcilerinin de aynı görüşte olduğundan hiç şüphe etmiyorum.
İdeolojik olarak benimsemeseler de Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışladıklarına ve hakkını teslim ettiklerine de adım gibi eminim.
Darısı "Tam bağımsızlık benim karakterimdir" diyen Gazi Mustafa Kemal'in mirasını koruduklarını söyleyen NATO'cu solcularımızın başına!
Yaklaşık 3 yıldır S-400 konusunda kendi ülkelerinin Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlarının açıklamalarını değil Washington ve Brüksel'in dediklerini dikkate aldılar.
"Türkiye S-400 alamaz, sıkar biraz" diyen firari FETÖ'cülerle aynı düzlemde buluştular.
Bilderberg toplantılarında boy gösterip, Türkiye'ye döndüklerinde "S-400 kararını NATO boyutuyla görmemiz gerekir" diye aba altından sopa gösterdiler.
Haklarını teslim edelim...
Siyasetçisi, gazetecisi, etki ajanları, kriptoları hepsi iyi çalıştı. Ama başarılı olamadılar. Tarihin bu döneminde ABD emperyalizmine karşı direnen kumral devrimci Recep Tayyip Erdoğan'a güçleri yetmedi...
TARLA BAKMAYA GELECEKLER!
15 Temmuz darbe kalkışmasını Akıncı Üssü'nden yönettiği iddia edilen FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz yakalandığında "Buraya tarla bakmaya geldim" diyerek kendisini savunmuştu!
Akıncı Üssü artık S-400'lerin ana komutanlığı. Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'ın iddiasına göre, İsrail ve ABD'nin gözü bundan sonra hep Akıncı'da olacak.
ABD ve İsrailliler uydu aracığıyla 24 saat Akıncı Üssü'nü gözetleyecek ve istihbarat raporları hazırlayacak.
Sadece bununla da yetinmeyecekler. Karataş'ın iddiasına göre üs çevresindeki tarlaları satın almak için ziyaretlere başlayacaklar.
Tabi bunu içimizden devşirdikleri yerli ajanları vasıtasıyla yapacaklar.
FETÖ'nün darbeden sonra kendisini gizlemek için uyuma moduna geçen hücrelerini kullanacaklar.
15 Temmuz'da destan yazan Kahraman Kazan halkı bu hainleri gözünden tanır.
Ama yine de dikkatli olmakta fayda var...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Tarafsız cumhurbaşkanı 11 Temmuz 2019, Perşembe TÜRKİYE 96 yıllık Cumhuriyet tarihinin üçte ikisinde 'De facto başkanlar' tarafından yönetildi. İlk başkanımız...
- Arınç’ın maaşı-Öztrak’ın hesabı 06 Temmuz 2019, Cumartesi CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'de ekonomi ve siyasetin bankacılık sistemi üzerinden yeniden dizayn edildiği 28...
- Madımak’taki Alman izleri 04 Temmuz 2019, Perşembe DİLE kolay, tam 26 yıl geçti Madımak katliamının üzerinden... İktidarda DYP-SHP koalisyonu vardı. Başbakan Tansu...
- Kürtler HDP’ye mecbur mu? 22 Haziran 2019, Cumartesi PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın İstanbul seçimlerine yönelik mesajı 23 Haziran seçimlerinden sonra...
- Şehrül- Emin 20 Haziran 2019, Perşembe ESKİ Türkçe'de belediye başkanları için kullanılan güzel bir söz... Şehrin emin kişisi, güvenilir, özü sözü bir...