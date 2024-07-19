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Haberler Yazarlar İsmail Çağlar FETÖ konusunda ayık ve uyanık kalmak
İsmail Çağlar

İSMAİL ÇAĞLAR

ismail.caglar@takvim.com.tr
Tarihi 19 Temmuz 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

FETÖ konusunda ayık ve uyanık kalmak

FETÖ çevrelerinde bir hareketlenme var. Uzun süredir örgütün içinden bazıları başta kendilerini ve örgütün bir kısmını temize çıkarmak için çeşitli "günah çıkarma" seansları yapıyordu.
Seansların temel iddiası şu; FETÖ kurumsal olarak darbeye teşebbüs etmese de örgütün içinden bazı kesimler FETÖ elebaşının hastalık ve yaşlılığından faydalanarak, onu yanlış bilgilendirerek örgütü darbeye sürüklediler. Sureti haktan görünen bu günah çıkarmayı yaptıktan sonra ucuz FETÖ tezviratlarını araya sıkıştırmaya devam ediyorlar.
Daha önce tedavüle sürdükleri "15 Temmuz Tiyatrosu" söylemi tutmayınca "15 Temmuz Komplosu" olarak isimlendirilebilecek bu senaryoyu yaymaya çalışıyorlar.
İçindeki bir tutam "günah çıkarmaya" aldanıp bu söylemlerin peşine takılmamak gerekiyor.
Oldukça dikkatli olmalı, FETÖ'nün nasıl bir örgüt olduğunu unutmamalıyız. Öncelikle şu soruyu soralım; eğer FETÖ elebaşının günün birinde darbe yapmak gibi bir planı yoksa TSK içerisinde neden örgütlendi? Neden yıllarca kendilerinden olmayan subayları ve öğrencileri türlü iftira ve kumpaslarla ordudan uzaklaştırıp yerlerine çalınmış sorularla ve önceden ayarlanmış mülakatlarla kendi adamlarını yerleştirdi? Darbe girişimi FETÖ'nün içine sürüklendiği bir kumpas değil ilk andan itibaren yıllarca sürecek bir çabayla planladığı, bilinçli bir tasarımdır.
Unutmayalım, FETÖ her şeye rağmen oldukça disiplinli bir terör örgütü. Bu disiplin içerisinde örgütün, FETÖ elebaşının ölümü sonrasıyla ilgili stratejisi; kendini bilinçli bir şekilde birkaç parçaya bölmek, bölüp ayırdığı bazı parçalara "FETÖ'yü darbe kumpasına sürükleyenler" muamelesi yaparak sorumluluğu onlara yüklemek ve diğerlerini temize çıkarmaktır. Böylece elebaşının öldüğü bir ortamda bazı unsurlarını feda ederek hayatta kalmaya çalışacaklar.
Geride kalanlar da kendilerini "başından beri darbeye karşı olan, örgütün sivil alanda ve eğitim faaliyetlerinde kalmasını savunan masumlar" olarak pazarlayacaklar.
Kendilerince Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminin de biteceğini umdukları için, Erdoğan'sız bir Türkiye'de bu planlarını hayata geçirebileceklerini düşünüyorlar.
FETÖ elebaşının ölmesi örgüt için bir milat olacak. Örgüt emellerinden vazgeçmeyecek çünkü bir çıkışları, geri dönüşleri yok. Hayatta kalan her FETÖ'cü hayatta olduğu müddetçe FETÖ'cülükten vazgeçmeyecek.
Bize düşen de 15 Temmuz ruhunu ayık ve uyanık olarak yaşatmak ve nesilden nesile aktarmak. Çok belli; şiddeti azalsa da bu mücadele birkaç nesil sürecek!

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