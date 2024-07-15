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Haberler Yazarlar İsmail Çağlar Yasa çıksa da uygulanmayabilir
İsmail Çağlar

İSMAİL ÇAĞLAR

ismail.caglar@takvim.com.tr
Tarihi 15 Temmuz 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Yasa çıksa da uygulanmayabilir

BAŞIBOŞ sokak köpeği sorununa çözüm olabilecek yasa teklifi AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu. Yasa teklifinde iki tane çok önemli nokta öne çıkıyor. Birincisi, teklife göre artık belediyeler sokak köpeklerini kısırlaştırıp rehabilite ettikten sonra aldıkları yere bırakmayacaklar.
Barınaklarda tutmaya devam edecekler.
İkincisi ise köpeklerin itlafıyla ilgili.
Her ne kadar kamusal tartışma itlaf yerine ötenazi, uyutma gibi daha "estetik" kelimeleri tercih etse de ben ısrarla itlaf demek istiyorum. Meseleyi daha sempatik, şık, havalı hale getirmeye gerek yok. Yalın gerçeği kaçırmayalım; insanın huzuru ve sağlığı için eğer başka yol kalmamışsa köpekler itlaf edilebilir. Yasa teklifi de itlafı kolaylaştırıyor. Kuduz riski, saldırganlığın dışında da insanı tehdit etmesi durumunda belediyelerin köpekleri itlaf edebileceğini söylüyor.
Yasanın bu haliyle Meclis'ten geçtiğini varsayalım. Yasanın geçmesi çözüm için yeterli değil. Bir de uygulanması var. Maalesef ülkemiz hakkıyla uygulanmayan güzel yasalara sahip. Mesela güzel bir sosyal medya yasamız var ama hukuk sistemimiz işlemediği için yasa uygulanmıyor. Keza güzel bir terörle mücadele yasamız var ama sosyal medyadan çığ gibi tepki gelmedikçe herkes terör propagandası yapabiliyor.
Benim de korkum Meclis'te müzakere edilecek teklifin yasalaşsa bile uygulanmayacağı yönünde. İtlaf seçeneğini barındırmayan mevcut yasayı yerel yönetimler uygulasaydı bugün itlaf seçeneğini istemek zorunda kalmazdık. Köpekler kısırlaştırılır, sayıları artmaz, saldırgan olanlar barınaklara alınırdı. Ama o yasa uygulanmadığı için bugün sorun çığ gibi büyümüş durumda. Haliyle ben de kuşkulanıyorum; barınak inşa etmeyen, köpekleri kısırlaştırmayan belediyeler ne olacak da birden köpekleri itlaf etmeye başlayacaklar. Yasaysa, önceden de kısırlaştırmayı içeren yasa vardı.
Siyasetin özellikle de yasamayı elinde bulunduran AK Parti'nin yasanın uygulanması için irade ortaya koyması gerekiyor. Peki tasarının hazırlanma sürecinde AK Parti'nin ortaya koyduğu tavır o irade konusunda umut veriyor mu? Maalesef vermiyor.
Cumhurbaşkanı konuyu gündemde tutmasa, birinci elden müdahale etmese AK Parti eliti neredeyse kulağının üzerine yatıp yasayı gümbürtüye getirecekti. Yasa çıkarsa, uygulaması için gerekli güçlü iradeyi ortaya koymaktan da kaçınacaklar. Üzgünüm ama durum bu. Görünen köy kılavuz istemez!

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